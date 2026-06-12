El dólar mayorista se encamina a su primera baja semanal en casi un mes

Los operadores siguen de cerca la evolución de la liquidación del agro, la demanda privada de divisas y el nivel de intervención oficial, mientras que el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

El dólar oficial opera sin cambios en el segmento mayorista, luego de acumular tres jornadas sin bajas. Entre los principales factores que explican la actual dinámica del tipo de cambio, los operadores se vincula con el cambio en la dinámica de oferta y demanda de divisas .

El tipo de cambio oficial abre $1.432,5 para la venta a nivel mayorista. Así, la cotización se sostuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.779,31, con una brecha del 24,2%. De esta manera, la divisa mayorista cierra la semana con una baja de $7,5, el primer descenso semanal desde el 15 de mayo.

El dólar minorista cotiza a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA) , lo que lleva al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885.

A su vez, entre los paralelos el contado con liquidación (CCL) abre $1.494,34 y el MEP lo hace a $1.451,54. La brecha entre el CCL y el mayorista se ubica a 4,3%. El dólar blue , en tanto, se mueve a $1.450, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

dolar blue inversiones finanzas El dólar mayorista cierra su primera baja semanal en casi un mes. Depositphotos

Lo que le depara al dólar

De cara a las próximas semanas, los operadores seguirán de cerca la evolución de la liquidación del agro, la demanda privada de divisas, el nivel de intervención oficial y el impacto que puedan generar los viajes al exterior durante el Mundial sobre la demanda de dólares.

En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio, aunque las expectativas continúan siendo moderadas. Según las últimas proyecciones relevadas por el BCRA, el mercado estima que el dólar mayorista finalizará el año en torno a los $1.658, lo que implicaría una suba cercana al 14,5% en 2026, por debajo de la inflación esperada. A doce meses, las previsiones ubican al tipo de cambio alrededor de los $1.760.

Al mismo tiempo, el BCRA mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. Luego de los u$s121 millones del miércoles, ayer adquirió u$s73 millones, desacelerando el ritmo de compras. De esta forma, el BCRA adquirió u$s823 millones en lo que va de junio.