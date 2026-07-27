Certificación Negativa de ANSES: qué significa, vigencia y cómo resolver inconvenientes

El comprobante digital acredita la ausencia de determinadas prestaciones y suele ser solicitado para hacer trámites ante organismos públicos y privados.

La Certificación Negativa puede obtenerse gratis por internet y tiene un período de validez determinado por ANSES.

La Certificación Negativa de ANSES es uno de los documentos más solicitados para realizar trámites vinculados con programas sociales, becas, subsidios, organismos públicos y algunas gestiones bancarias. Se trata de un comprobante oficial que acredita que una persona no registra determinadas prestaciones, aportes laborales o beneficios previsionales en las bases de datos del organismo para el período consultado.

El trámite es completamente gratuito , puede realizarse desde la página web de ANSES o mediante la aplicación mi ANSES , y no requiere concurrir a una oficina ni solicitar un turno previo. Para emitir el comprobante únicamente se necesita ingresar el número de CUIL y seleccionar un período comprendido dentro de los últimos seis meses.

Muchas personas recurren a este documento cuando necesitan demostrar que no perciben determinados ingresos o prestaciones administradas por ANSES. Sin embargo, también es frecuente que el sistema informe que no es posible emitir la Certificación Negativa , una situación que suele generar dudas sobre el significado del rechazo y sobre los pasos que deben seguirse para resolver el inconveniente.

Cuando el sistema informa que no es posible emitir la Certificación Negativa , no significa que exista un error automático en la solicitud. En la mayoría de los casos, la respuesta indica que la persona registra alguna situación incompatible con la emisión de ese comprobante.

La Certificación Negativa acredita que el solicitante no figura con determinadas actividades o beneficios dentro de los registros de ANSES. Si el organismo detecta alguno de esos antecedentes , el certificado no puede generarse.

Entre las situaciones que impiden su emisión se encuentran la existencia de declaraciones juradas como trabajador en relación de dependencia, aportes como autónomo, monotributista o personal de casas particulares, prestaciones previsionales vigentes, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, Asignaciones Familiares, Becas Progresar, Prestación por Desempleo, programas sociales u obra social registrada, entre otros supuestos contemplados por ANSES.

También puede ocurrir que el sistema conserve información desactualizada. En esos casos, corresponde revisar la información registrada en Mi ANSES y, si existe un dato incorrecto, iniciar el reclamo correspondiente para solicitar la actualización de los registros del organismo. Una vez corregida la situación, el comprobante podrá emitirse si ya no existen causales que impidan su generación.

¿Cuánto tiempo de validez tiene el comprobante emitido por ANSES?

ANSES establece que la Certificación Negativa posee una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de emisión. Esto significa que, una vez transcurrido ese plazo, el documento deja de ser válido para la mayoría de los trámites y debe generarse nuevamente si vuelve a ser solicitado.

La razón es que el certificado refleja la situación registrada en las bases de datos del organismo al momento de la consulta. Como esa información puede modificarse con el paso de los días, ANSES limita su vigencia para garantizar que los datos presentados se mantengan actualizados. El trámite puede repetirse tantas veces como sea necesario.

Para obtener el comprobante desde la página oficial, se debe ingresar el número de CUIL, seleccionar el período que desea consultar, siempre dentro de los últimos seis meses, y completar el código de verificación solicitado por el sistema.

¿Es necesario validar o firmar el documento descargado?

No. ANSES confirma que la Certificación Negativa emitida desde su página web o desde la aplicación Mi ANSES no necesita sello ni firma de ningún agente del organismo para tener validez.

El archivo descargado es un comprobante oficial y puede presentarse directamente ante los organismos, universidades, municipios, entidades financieras o programas que lo requieran. Esta característica permite que todo el procedimiento sea completamente digital y evita que los solicitantes deban ir a una oficina únicamente para certificar el documento.