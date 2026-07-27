Las principales frases de Kristalina Georgieva: del financiamiento y las inversiones al "club de los emergentes" + Agregar ámbito en









La titular del Fondo Monetario Internacional habló ante la prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo. Más allá de destacar que el país superó las metas del programa, también insistió en la importancia de acumular reservas y de lograr que el crecimiento llegue a la sociedad.

La economista búlgara habló en Economía junto a Luis Caputo.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este lunes al país para una visita oficial. En ese marco, brindó una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía junto a Luis Caputo en la que se refirió a las condiciones macroeconómicas de la Argentina tras las reformas impulsadas por Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La economista búlgara analizó la situación económica que atraviesa el país y destacó que, pese a la incertidumbre global, la confianza del mercado "ha regresado", lo que se evidencia en la capacidad de las provincias y empresas privadas para acceder al endeudamiento.

Más allá de haber superado las metas del programa, Georgieva insistió en la importancia de acumular reservas para la estabilidad del plan y de lograr "que el crecimiento se pueda compartir mas ampliamente". En ese sentido, hizo hincapié en mejorar las condiciones financieras para que puedan tomar préstamos las "pequeñas empresas y familias", porque es necesario "crear puestos de trabajo y elevar el consumo".

Una por una, las principales frases de Kristalina Georgieva "No vemos la necesidad de un financiamiento adicional para la Argentina a lo largo del 2027"

"Es posible que estemos en el buen camino para que Argentina se una al club de los países emergentes. Ese momento va a llegar"

"La transformación que lidera la Argentina es difícil, pero la perseverancia y abrir la economía trae sus beneficios"

“La Argentina está en un escenario más saludable en materia fiscal”

“Cuando hay estabilidad macroeconómica y financiera, el desempeño económico mejora”

"La confianza del mercado ha regresado"

“Vemos buenas proyecciones de inversión”

"El dinamismo de la economía argentina se concentra mayormente en el petróleo, el gas, la actividad minera y el campo"

"(Resta) lograr que el crecimiento se pueda compartir mas ampliamente"

"Respaldamos lo que han hecho en el mercado laboral"

"El aumento en la informalidad es preocupante"

"Hay que crear puestos de trabajo y elevar el consumo"

"Cuando la inflación baja, que es una presión para todos y para los pobres especialmente, lo vemos en el nivel de pobreza que se ha reducido del 50% al 20%"

"Los riesgos siempre están allí y deben gestionarse"

"El país está por un buen camino" ¡Hola desde Buenos Aires!, el posteo de Kristalina Georgieva La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este domingo a Buenos Aires y destacó el potencial económico de la Argentina en un mensaje publicado en sus redes sociales. "¡Hola desde Buenos Aires! Con ganas de interactuar con personas de toda Argentina y aprender más sobre las oportunidades y ambiciones del país", escribió al inicio de su visita oficial.

En la misma publicación, Georgieva sostuvo que el país "tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero", y remarcó las oportunidades que ofrecen sectores como la innovación y la energía. La titular del organismo mantendrá una agenda de reuniones con funcionarios del Gobierno, empresarios y representantes de distintos sectores.

El optimismo de la economista se refleja en las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que mantuvo sus números de crecimiento para la Argentina con una expansión de 3,5% para el año en curso y de 4% para 2027. Así lo señala en la última actualización de su informe Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook) dado a conocer el miércoles en Washington.