Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway tras 56 años

La firma anunció este viernes que el histórico inversionista dejará su cargo que ostentaba desde 1970. El proceso de sucesión culmina con Greg Abel como CEO y Howard Buffett como presidente.

Warren Buffett: Deja la presidencia de Berkshire Hathaway tras más de medio siglo al frente.

Warren Buffett deja su cargo como presidente del consejo de administración de Berkshire Hathaway tras haber liderado la compañía durante casi seis décadas . La firma anunció este viernes que el inversionista, de 96 años, pasará a desempeñarse como presidente emérito de forma inmediata. Su hijo, Howard Buffett , integrante del directorio de Berkshire Hathaway desde 1993, asumirá la presidencia del grupo .

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Warren Buffett mantendrá su lugar como miembro del consejo de administración tras haber ejercido la presidencia de Berkshire Hathaway desde 1970. El legendario inversor ya había dejado el cargo de director ejecutivo (CEO) del conglomerado a finales del año pasado, momento en el que fue sucedido por Greg Abel.

“ El impacto de Warren en Berkshire y sus propietarios no tiene parangón en la historia empresarial estadounidense ”, declaró Abel en un comunicado. “La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo la esencia de Berkshire, y Howard será su guardián”, agregó.

"El proceso de transición ha culminado", afirmó Warren Buffett en su carta a los accionistas. El histórico inversor respaldó la gestión de Greg Abel al confirmar que el nuevo CEO ya ejerce el control operativo pleno y conduce las decisiones estratégicas y de asignación de capital del conglomerado.

Buffett se muestra optimista sobre el futuro de la firma bajo el nuevo esquema.

Warren Buffett destacó que su hijo Howard Buffett , quien acumula 33 años de trayectoria en el consejo de administración antes de asumir la presidencia, sigue un camino similar al que él mismo recorrió como ejecutivo antes de tomar el control operativo de Berkshire Hathaway a los 34 años.

Cómo queda la administración principal

El nombramiento otorga a Howard Buffett, de 71 años, la responsabilidad de liderar el consejo de administración y velar por la cultura y los valores corporativos de la empresa, mientras que Greg Abel se mantiene al frente de la gestión operativa del negocio como director ejecutivo.

Su hijo Howard Buffett asumirá la presidencia, mientras Greg Abel se mantiene como CEO.

Susan Decker continuará al frente de la compañía en el rol de directora independiente principal. En tanto, Berkshire Hathaway precisó que Warren Buffett mantendrá su vinculación como asesor estratégico para aportar su perspectiva, pese a abandonar la presidencia ejecutiva.

En su mensaje a los inversores, el fundador reafirmó su confianza en el rumbo institucional al declarar que nunca se había sentido más optimista sobre las perspectivas de la firma bajo el nuevo esquema de liderazgo.

El perfil de Howard Buffett

Howard Buffett se desempeña como presidente y director ejecutivo de la Fundación Howard G. Buffett desde 1999. Asimismo, cuenta con una extensa trayectoria en el sector corporativo, habiendo integrado los consejos de administración de diversas empresas públicas y privadas, entre las que destacan Archer Daniels Midland, ConAgra Foods, The Coca-Cola Company, Coca-Cola Enterprises y Lindsay Corporation.

Berkshire Hathaway opera una diversificada cartera de negocios que abarca los sectores de seguros y reaseguros, servicios públicos y energía, transporte ferroviario de mercancías, manufactura, servicios y comercio minorista. Sus acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

El movimiento formaliza el proceso de sucesión en la compañía, con Greg Abel al frente de la gestión diaria y Warren Buffett todavía involucrado mediante su lugar en el consejo de administración.