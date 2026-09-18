EEUU recompensará a quienes den información sobre la evasión de sanciones de Irán

Así lo anunció su Departamento del Tesoro y el monto del beneficio equivaldría entre el 10% y el 30% de las multas recaudadas. El aviso incluye a intermediarios y facilitadores iraníes que operan fuera de su país, además de estructuras vinculadas a lavado de dinero.

El Tesoro sostiene que la campaña apunta contra canales utilizados por Teherán para obtener ingresos por ventas de petróleo, realizar pagos, financiar adquisiciones y movilizar recursos en el exterior.

El Departamento del Tesoro de EEUU anunció que ofrecerá recompensas de entre el 10% y el 30% de las multas recaudadas a quienes aporten información sobre la evasión de sanciones vinculadas con Irán o lavado de dinero. El programa busca conocer las fuentes de financiamiento con las que cuenta Teherán fuera de su territorio para movilizar fondos, comercializar petróleo y efectuar pagos.

La iniciativa figura en un boletín de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) , al que tuvo acceso el medio Iran International. El organismo pidió información a ciudadanos estadounidenses y extranjeros sobre personas y entidades bajo sospecha de vulnerar sanciones de EEUU o la ley de Secreto Bancario .

El aviso incluye a intermediarios y facilitadores iraníes que operan fuera de su país , además de estructuras vinculadas con operaciones de lavado de dinero. La información debe derivar en acciones exitosas del Tesoro o del Departamento de Justicia que permitan recaudar más de un millón de dólares en sanciones económicas .

En esos casos, el denunciante podrá recibir entre el 10% y el 30% del dinero efectivamente cobrado . El Tesoro también señaló que puede otorgar recompensas, a su discreción, a personas vinculadas de forma directa o indirecta con el gobierno iraní o con empresas estatales.

El programa de denunciantes de FinCEN existía antes del inicio de la Operación Paria Económica , aunque el último documento concentra el pedido de información en mecanismos de financiación ilícita relacionados con Irán. A principios de 2026, la agencia difundió otro boletín sobre fraude, blanqueo de capitales e infracciones de sanciones , además de una propuesta de normas para administrar las recompensas.

A principios de 2026, la agencia difundió otro boletín sobre fraude, blanqueo de capitales e infracciones de sanciones, además de una propuesta de normas para administrar las recompensas. Imagen creada con IA

El nuevo aviso menciona operaciones relacionadas con Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Irak y China como posibles señales de evasión de sanciones. Entre los sectores y operaciones bajo atención figuran documentos de embarque sospechosos, casas de cambio, empresas fachada y transacciones con activos digitales.

El Tesoro sostiene que la campaña apunta contra canales utilizados por Teherán para obtener ingresos por ventas de petróleo, realizar pagos, financiar adquisiciones y movilizar recursos en el exterior.

EEUU autorizó el ingreso de la delegación de Irán para asistir a la Asamblea General de la ONU en Nueva York

EEUU autorizó este jueves las visas necesarias para que el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, el canciller Abbas Araghchi y otros integrantes de la delegación iraní participen la próxima semana en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El Departamento de Estado confirmó que permitirá la presencia de la delegación durante la Semana de Alto Nivel, que incluye el debate general de la 81ª Asamblea General. Según explicó el organismo, la decisión responde a las obligaciones de EEUU como país anfitrión de la sede de la ONU.

“De conformidad con nuestras obligaciones como país anfitrión, la delegación central del régimen iraní podrá asistir a la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU”, señaló el Departamento de Estado.

La autorización, sin embargo, no implica libertad de movimiento plena dentro de EEUU. Washington indicó que la delegación será más reducida que la enviada por Irán el año pasado y estará sujeta a controles específicos durante su permanencia en Nueva York. “La delegación estará sujeta a restricciones de viaje y tendrá prohibida la compra de bienes de lujo y otros productos conforme a nuestra política”, agregó el organismo.