ANSES paga $498.633 a jubilados en septiembre: quiénes cobran y calendario oficial de pagos

La entidad aplica un aumento del 2,1% en septiembre y suma un bono de $70.000 para quienes cumplen con los requisitos establecidos.

El aumento de septiembre y el bono extraordinario modifican el ingreso de los jubilados que cobran la prestación mínima.

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) reciben en septiembre sus haberes con una actualización del 2,1% correspondiente al mecanismo de movilidad previsional vigente. El incremento se aplica sobre las prestaciones a partir de la inflación registrada dos meses antes.

Además del aumento, algunos beneficiarios reciben un bono extraordinario de hasta $70.000 , destinado a quienes cobran los haberes más bajos. De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima y acceden al bono completo alcanzan un monto total cercano a $498.633 .

En septiembre, la jubilación mínima pasa de $419.775,93 a $428.633,20 , como consecuencia del incremento mensual del 2,1%. La actualización surge del índice de inflación correspondiente a julio, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

A ese haber se le puede sumar el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas. En ese caso, el ingreso mensual llega a aproximadamente $498.633 , resultado de sumar el haber previsional actualizado y el refuerzo.

El monto final depende de la situación de cada titular y de si cumple los requisitos para recibir el bono completo. Quienes tienen haberes superiores al mínimo pueden acceder a un monto proporcional del refuerzo, de acuerdo con el esquema establecido para septiembre.

Calendario de pagos ANSES: ¿quiénes cobran según la terminación de DNI?

El calendario de pagos de septiembre establece fechas diferentes según la terminación del DNI. Para los jubilados que cobran el haber mínimo y reciben el bono completo, las acreditaciones comenzaron el 8 de septiembre y se extienden hasta el 21 de septiembre.

Los documentos terminados en 0: cobran el 8 de septiembre

Los documentos terminados en 1: cobran el 9 de septiembre

Los documentos terminados en 2: cobran el 10 de septiembre

Los documentos terminados en 3: cobran el 11 de septiembre

Los documentos terminados en 4: cobran el 14 de septiembre

Los documentos terminados en 5: cobran el 15 de septiembre

Los documentos terminados en 6: cobran el 16 de septiembre

Los documentos terminados en 7: cobran el 17 de septiembre

Los documentos terminados en 8: cobran el 18 de septiembre

Los documentos terminados en 9: cobran el 21 de septiembre

Los beneficiarios pueden consultar también su fecha de acreditación y los detalles de la liquidación mediante los canales oficiales de ANSES.

Requisitos para cobrar el bono extraordinario de $70.000 completo

El bono de $70.000 está destinado a distintos grupos de beneficiarios previsionales. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para acceder al monto completo del refuerzo, el requisito central es percibir un haber que se encuentre dentro del límite establecido para septiembre. En el caso de los jubilados que cobran la mínima, el ingreso previsional de referencia se ubica alrededor de los $428.600, antes de sumar el bono extraordinario.

Quienes superan ese nivel de ingresos no necesariamente quedan excluidos del refuerzo, ya que pueden recibir un bono proporcional. El objetivo del esquema es complementar los haberes más bajos hasta alcanzar el monto máximo previsto para septiembre.