Día de la Primavera 2026: cómo estará el clima este 21 de septiembre + Agregar ámbito en









La temperatura, el estado del cielo y las probabilidades de precipitación para organizar las salidas en parques y plazas. Qué esperar del tiempo tras un inestable fin de semana.

Todo lo que tenés que saber sobre el estado del tiempo para organizar los festejos al aire libre este 21 de septiembre. Magnific

La llegada de la primavera es uno de los momentos más esperados del año en Argentina, ya que marca el inicio de los días más largos, el aumento de la temperatura y los colores en parques y plazas de todo el país. Durante esta jornada, miles de personas se organizan actividades al aire libre, por lo que conocer el clima resulta clave para planificar los festejos.

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La expectativa por el estado del tiempo para este 21 de septiembre se mantiene alta en medio del fin de semana largo, dado que las condiciones meteorológicas suelen definir las reuniones en plazas y paseos. En esta oportunidad, la evolución del pronóstico durante las primeras horas del lunes será determinante para decidir si los planes se trasladan a los parques o si conviene buscar opciones bajo techo.

Día de la Primavera: por qué se festeja La enorme popularidad de esta fecha combina el impacto natural de las temperaturas más cálidas y el aumento de la luz solar con una profunda efeméride histórica nacional. El 21 de septiembre de 1888 llegaron a Buenos Aires los restos de Domingo Faustino Sarmiento, motivo por el cual años más tarde se decidió fijar esta jornada como el Día del Estudiante para honrar su esfuerzo y dedicación.

Magnific Con el paso de las décadas, la conmemoración académica se fundió de forma natural con el inicio de la primavera, transformándose en una fiesta popular inolvidable. Esta coincidencia convirtió al 21 de septiembre en un símbolo de juventud, encuentro y celebración colectiva en parques y plazas de todo el país.

Cómo estará el clima este 21 de septiembre de 2026 Las condiciones meteorológicas registrarán un cambio notable durante el fin de semana. Para la tarde y la noche del domingo 20 se prevén tormentas aisladas con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones, acompañadas por ráfagas de viento del sudoeste de hasta 59 km/h y una temperatura máxima que alcanzará los 25 °C.

Para el lunes 21 de septiembre la inestabilidad se ira por completo y la probabilidad de lluvias descenderá a niveles prácticamente nulos. Sin embargo, la jornada se mantendrá bastante ventosa, con ráfagas constantes de entre 51 y 59 km/h desde el sector sudoeste, una mínima de 15 °C por la mañana y una máxima agradable de 19 °C para la tarde. FreePik.es Ideas para festejar la llegada de la primavera Existen diversas alternativas para recibir la estación y aprovechar la jornada de encuentro, adaptadas a las condiciones del tiempo y a las preferencias de cada grupo: Pícnic y caminatas al aire libre: los parques, jardines botánicos y reservas naturales son los escenarios clásicos para disfrutar del sol. Acompañar el día con ensaladas frescas, picadas y limonadas con menta resulta una opción práctica y popular

Encuentros temáticos bajo techo: si se prefiere resguardarse de las ráfagas de viento, organizar una merienda en casa decorada con flores frescas y plantas es una gran alternativa. Una tarde de té en la galería o talleres de arreglos florales permiten celebrar con un toque especial

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