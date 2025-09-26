Los dólares financieros se disparaROn este viernes hasta casi 5% y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó los dos dígitos, luego de que el Banco Central (BCRA) volviera a imponer restricciones para los ahorristas que operen en el mercado cambios, con el fin de desactivar un "rulo financiero" y cuidar las reservas.
El dólar MEP y el CCL se dispararon y la brecha con el oficial superó el 10% luego de las trabas del BCRA
Mediante la comunicación “A” 8336, el BCRA reinstauró la denominada restricción cruzada, que establece que las personas humanas que compren dólares oficiales no podrán vender al MEP o contado con liquidación por los siguientes 90 días.
Conocida la medida, el dólar MEP comenzó a tomar vuelo y trepó 3,7% a $1.431,44, mientras que el CCL se disparó un 4,8% a $1.470,23. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial se amplió al 8% y 10,9%, respectivamente, máximos desde la liberación del mercado cambiario en abril pasado.
A su vez, el dólar blue trepó $5 a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
