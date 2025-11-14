Eliminatorias: Francia selló su pasaje, Italia quedó al borde del repechaje y Camerún se despidió del Mundial

Les Bleus se clasificaron al certamen Portugal sufrió una derrota inesperada y la Azzurra necesita un milagro para evitar el repechaje. África define su último cupo.

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 transitan su tramo final en Europa y África, con definiciones ajustadas en casi todos los grupos. Mientras Francia aseguró su clasificación con una goleada ante Ucrania, Portugal cayó ante Irlanda e hipotecó su pase directo, e Italia quedó al borde del repechaje. En paralelo, Inglaterra mantuvo su marcha perfecta y Camerún quedó fuera de la competencia.

Europa aún debe definir 10 de los 12 cupos directos disponibles, solo Inglaterra y Francia ya tiene asegurada su presencia, y los 16 pases al Repechaje UEFA , donde competirán los segundos de cada grupo y los cuatro mejores equipos de la Nations League que no hayan terminado entre los dos primeros de su zona.

En el Parque de los Príncipes , Francia venció 4-0 a Ucrania y selló su pasaje al Mundial que organizarán Estados Unidos, México y Canadá. Kylian Mbappé fue la figura con un doblete, mientras que Michael Olise abrió la ventaja y Hugo Ekitiké cerró la cuenta. Francia llegó a 13 puntos y se aseguró el primer puesto del Grupo D.

La pelea por el repechaje queda entre Ucrania (7) e Islandia (7) , que derrotó 2-0 a Azerbaiyán. Tras ganar en 2018 y ser finalista en 2022, Les Bleus volverán a estar en la máxima cita.

En Dublín, Portugal sufrió un golpe inesperado: perdió 2-0 ante Irlanda , que lo superó en intensidad y aprovechó un doblete de Troy Parrott . Para peor, Cristiano Ronaldo fue expulsado por un codazo y dejó a su equipo condicionado para el resto del encuentro.

Aun con la derrota, Portugal lidera el Grupo F con 10 puntos, seguido por Hungría (8), que venció 1-0 a Armenia. Irlanda, ahora con 7 unidades, se vuelve a meter en la pelea. En la última jornada, Portugal enfrentará a Armenia, mientras que Hungría e Irlanda definirán el grupo.

En el Stadionul Zimbru, Italia derrotó 2-0 a Moldavia, pero quedó en una situación límite. El triunfo de Noruega por 4-1 ante Estonia, con doblete de Erling Haaland y otro de Alexander Sorloth, dejó a los de Gattuso casi obligados al repechaje.

Noruega lidera el Grupo I con 21 puntos y una diferencia de gol de +29, mientras que Italia suma 18. Cabe recordar que la "Azzurra" viene de perderse los Mundiales del 2018 y 2022.

Ambos se enfrentarán en la última fecha: los italianos deben ganar por ocho goles o más para clasificar directo, un escenario prácticamente imposible. Los Vikingos no disputan un Mundial desde 1998.

Con la clasificación ya asegurada, Inglaterra derrotó 2-0 a Serbia en Wembley con goles de Bukayo Saka y Eberechi Eze. El equipo de Thomas Tuchel ganó los siete partidos del Grupo K y reafirma su candidatura a 2026.

En el mismo grupo, Albania logró un triunfo histórico por 1-0 ante Andorra y se aseguró un lugar en el repechaje con 14 puntos, dejando sin chances a Serbia (10).

África: Camerún afuera, Nigeria sigue con vida

La gran sorpresa ocurrió en el playoff africano: Camerún cayó agónicamente 1-0 ante Congo y quedó eliminado del Mundial. Un histórico que no dirá presente en 2026.

Embed CONGO DR STUN CAMEROON IN STOPPAGE TIME AND ADVANCE TO THE FINAL



THEY WILL FACE NIGERIA FOR A SPOT IN THE INTER-CONFEDERATION PLAYOFFS ON SUNDAY pic.twitter.com/QFtNQhLDiO — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2025

Por su parte, Nigeria goleó 4-1 a Gabón y jugará ante Congo por el último cupo de la región. La derrota dejó sin chances a Pierre-Emerick Aubameyang, que no podrá cumplir su sueño de disputar un Mundial con su selección.

Las últimas jornadas de la doble fecha FIFA definirán los nombres finales de Europa y del continente africano, cada vez con menos margen y más dramatismo rumbo al Mundial 2026.