Viernes de ofertas: el supermercado argentino que ofrece 3x2 en leches seleccionadas







La promoción se aplica a marcas seleccionadas y estará disponible por tiempo limitado.

Carrefour tiene una oferta limitada en noviembre para marcas seleccionadas en leche. Freepik

El inicio del fin de semana llega con una nueva ola de descuentos en el sector minorista. Carrefour, una de las cadenas de supermercados más grandes del país, anunció una promoción 3x2 en leches seleccionadas que estará disponible tanto en tiendas físicas como en su plataforma online.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La campaña forma parte de las acciones comerciales que la empresa viene impulsando para estimular el consumo en productos básicos. Según explicaron desde la compañía, el objetivo es ofrecer alivio a los bolsillos en un rubro sensible como el de los alimentos esenciales.

Cartón de leche 4 Carrefour: cómo es la promoción en leches El beneficio 3x2 aplica a leches larga vida y refrigeradas de marcas seleccionadas, entre ellas La Serenísima, Sancor e Ilolay, aunque la disponibilidad puede variar según la sucursal. Los clientes pagarán dos unidades y se llevarán una tercera sin cargo, siempre que los tres productos sean del mismo tipo y marca.

Según se detalla en el sitio oficial de la cadena, la promoción estará vigente hasta el 18 de noviembre 2025 o hasta agotar stock. Además, se puede acceder a la misma oferta a través del portal online o desde la aplicación móvil, donde se puede hacer el pedido para retiro o envío a domicilio.

carrefour.jpg Desde la empresa aclararon que la oferta no es acumulable con otros descuentos, pero sí puede combinarse con beneficios de pago, como promociones bancarias, cuotas sin interés o programas de puntos.

Temas Supermercados

Carrefour