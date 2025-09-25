Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 25 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas subieron, y en el mercado advierten que fue por las compras del Tesoro.

El dólar oficial opera a $1.293,78 para la compra y a $1.350,82 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se ubica a $1.305 para la compra y $1.355 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reservas brutas internacionales escalaron u$s317 millones, hasta los u$s39.349 millones. Fuentes del mercado indicaron que esta suba estaría reflejando compras del Tesoro, en el marco de exportaciones récord por parte del agro tras una fugaz quita de retenciones.

Mientras tanto, la tasa nominal anual TAMAR retrocedió desde el 48,81% al 44,19% (desde el 61,28% hasta el 54,27% en términos efectivos). De este modo, se acopló a la caída de las tasas cortas que el BCRA había impulsado para los pases pasivos de las ruedas simultáneas de Byma y las cauciones.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, jueves 25 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.337.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 24 de septiembre El dólar blue se vende a $1.405 para la venta y la brecha con el oficial se ubica en el 5,1%.

Valor del MEP hoy, jueves 25 de septiembre El dólar MEP opera a $1360,13 y la brecha con el dólar oficial es de 2,9%. Valor del dólar CCL hoy, jueves 25 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.402,49 y la brecha con el dólar oficial es de 4,9%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 25 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 25 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.403,05, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 25 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.808, según Binance.