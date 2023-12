El dólar minorista en algunos bancos llegó a los $500 a la espera de una devaluación formal

La medida tuvo implicancias que provocaron la dispersión del dólar minorista . En primer lugar, el Banco Central no permitió vender dólares a los bancos para que cada cliente acceda eventualmente a la compra de divisas, situación que se revirtió al final de la jornada. Pero los organismos tampoco pudieron abastecerse de divisas para que los usuarios cancelaran los resúmenes de las tarjetas de crédito , habilitando solamente los dólares propios de sus cajas de ahorro para tal fin. Es por eso que algunos bancos decidieron prorrogar el vencimiento de esos pagos para el miércoles , atentos a los anuncios de hoy y los reacomodamientos pertinentes.

Bajo este contexto, Galicia ofreció $500 por dólar, como también Santander y Macro. Por su parte, el Itaú se mantuvo en $470 y el HSBC en $480, al igual que el Patagonia. Por el contrario, el Banco Nación, Ciudad y Credicoop se mantuvieron en $400. “Cada banco resolvió a su manera el comunicado del BCRA”, explican a este diario.

Al dólar minorista se suman el impuesto PAIS (30%) y las percepciones de Ganancias (100%) y Bienes Personales (25%). Sin embargo, estos ítems se agregan sobre la cotización ofrecida por el Banco Nación el día anterior a la emisión del resumen y no al tipo de cambio ofrecido por cada banco. De todas formas, con todo el “dólar tarjeta” llegó hasta $1120 en algunos casos, según cada entidad financiera.

El tipo de cambio minorista que ofrecen los bancos privados no es fijado por el BCRA, a diferencia de la cotización de los bancos públicos, por lo que es habitual encontrar leves diferencias entre las entidades. Sin embargo, un experto dentro del sector opinó que “la relación contractual con el cliente podría cambiar” ya que hasta el momento “veíamos en las pantallas un dólar implícitamente regulado”, pero la premisa del libre mercado “podría generar mayor competencia entre los bancos por ver quién ofrece el mejor dólar” y la diferencia entre las cotizaciones “podría llegar a verse algo más marcada”.

Asimismo, los operaciones con dólares financieros (MEP y CCL) no estuvieron alcanzadas por la medida y los exportadores también pudieron liquidar divisas con normalidad, aunque el registro de operaciones fue escaso, ya que el domingo finalizó el programa que habilitaba la liquidación 50% al oficial ($370) y el restante al CCL ($990), lo que en promedio generaba un tipo de cambio de $680. Es así que se registraron operaciones solo por USD 25 millones, por debajo de lo anotado en días de feriado en Estados Unidos.

Tras una jornada bastante atípica, en donde el sector asegura haber recibido pocas explicaciones sobre cómo operar, la jornada de hoy aguarda una dinámica similar, aunque con la diferencia de que la autoridad del BCRA junto a su Directorio ya están oficializados bajo un DNU.

De esta forma, el nuevo titular del Banco Central es Santiago Bausili, mano derecha de Caputo. En tanto, Alejandro Lew, ex gerente financiero de la petrolera YPF durante la gestión anterior, será uno de los directores. Mismo rol ocupará el economista Vladimiro Werning, de larga trayectoria en JP Morgan. Fue consultor del Tesoro de los Estados Unidos y del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

También fueron confirmados como directores del Central el doctor Marcelo Eugenio Griffi y el doctor Agustín Pesce, quien no es familiar del ex presidente del organismo, Miguel Pesce, y fue vicepresidente segundo del Banco Nación entre 2017 y 2019. Por último, se suma al mismo rol Juan Ernesto Curutchet, ex presidente del Banco Provincia de Buenos Aires.

Consumado el nuevo equipo, las expectativas recaen sobre el anuncio de devaluación en busca de corregir el tipo de cambio más apreciado desde 2017, según Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras. De todos modos, el mercado espera esta medida dentro de un plan de corte fiscal bien marcado, para aportar credibilidad y sostenibilidad al programa económico. Actualmente el BCRA mantiene reservas netas en terreno negativo por menos de u$s11 mil millones según cálculos privados.