El dólar oficial acelera y el mercado mira julio: menor oferta, más pesos y un complejo escenario global

El mayorista dejó atrás la calma característica del primer semestre y los operadores creen que el ajuste se extendería a lo largo de las próximas semanas.

El dólar oficial comenzó a moverse a otro ritmo en el cierre de junio y cerró a $1.482 para la venta en el segmento mayorista. Luego de varios meses en los que permaneció prácticamente planchado, el tipo de cambio de referencia aceleró y encendió las primeras señales de alerta en la city, que ahora intenta calibrar cuánto recorrido adicional podría tener durante julio.

En las mesas descartan, por el momento, un cambio de régimen cambiario . Más bien interpretan que el mercado empezó a reflejar una combinación de factores que ya venían acumulándose: el ingreso de dólares del agro pierde intensidad , la coyuntura internacional ya no juega a favor y el sistema financiero volvió a acomodar la liquidez en pesos tras las fuertes absorciones que realizó el Banco Central (BCRA) durante junio.

En ese escenario, Gustavo Ber , economista del Estudio Ber, dijo a Ámbito que el tipo de cambio oficial "podría experimentar otro reacomodamiento, aunque no mucho más allá de los $1.500 durante julio" . A su juicio, el deslizamiento "sería gradual" y se encontraría "más en línea con el ritmo de la inflación durante el segundo semestre", en un contexto donde se perciben las primeras señales de una menor oferta estacional de divisas.

Este punto implica uno de lo principales cambios respecto al primer semestre, a partir de que la liquidación de la cosecha gruesa comenzó a perder fuerza y el mercado local se prepara para convivir con menos dólares. Vale recordar que este fue uno de los pilares que contribuyó a mantener estable el tipo de cambio durante los últimos meses.

De acuerdo a un reciente informe de Criteria , al que tuvo acceso este medio , junio estuvo marcado por un fuerte reordenamiento monetario. El BCRA absorbió pesos durante buena parte del mes mediante su intervención sobre instrumentos dólar linked , en una estrategia que buscó moderar las presiones cambiarias sin recurrir a ventas de reservas . Finalmente, esa operatoria endureció las condiciones de liquidez y llevó las tasas de corto plazo a los niveles más altos de los últimos cuatro meses.

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Ahora, el panorama cambia parcialmente. La última licitación del Tesoro Nacional dejó un rollover del 81% sobre vencimientos por $16,3 billones, lo que implica que cerca de $3 billones volverán al sistema financiero y aliviarán parte de la tensión que se había acumulado en el mercado monetario.

A todo esto, el reciente fortalecimiento del dólar frente a las principales monedas volvió a golpear a los mercados emergentes, y la Argentina no quedó al margen.

El TCR retornó a niveles de principios de año

Si bien la suba del mayorista en junio fue de un 5,3%, merece la pena leerla en perspectiva: "En el semestre el oficial avanzó apenas 1,8% contra una inflación cercana al 16%, de modo que en términos reales quedó casi igual que a comienzos de año", explicó Eric Paniagua, socio de PX Capital, en diálogo con Ámbito.

Para el analista, el movimiento responde a "una corrección dentro de la banda", y no a "una ruptura del esquema". De hecho, remarcó que el dólar mayorista todavía se ubica cerca de un 22% por debajo del techo de la banda cambiaria, por lo que aún existe margen antes de que el BCRA deba intervenir.

Paniagua también identifica tres componentes detrás del reciente recorrido del tipo de cambio: la menor liquidación del agro, la caída en las colocaciones de deuda en dólares y el fortalecimiento global de la divisa estadounidense.

Con ese telón de fondo, entre los especialistas predomina la idea de que julio podría mostrar un dólar con mayor dinamismo que el observado durante buena parte del año, aunque sin sobresaltos. Más que el nivel que alcance la cotización, los operadores empezaron a poner el foco en otro interrogante: cuánto de esa suba terminará trasladándose a los precios en el arranque del segundo semestre.

En ese escenario, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, señaló a este diario que probablemente el dólar sostenga la dinámica que mostró en las últimas semanas. "Creo que va a seguir la misma tónica. No apreciar más al Tipo de Cambio Real (TCR) e incluso puede depreciarse levemente", señaló.

Para el experto, buena parte de la evolución del dólar dependerá de lo que ocurra con las monedas regionales, que durante junio se debilitaron frente al billete verde. "Será clave lo que suceda con las monedas del mundo y, principalmente, de la región. No veo al Gobierno cómodo con un salto cambiario importante", puntualizó.