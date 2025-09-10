El dólar oficial anotó un nuevo récord y quedó a solo 3,3% del techo de la banda

El tipo de cambio avanzó en los segmentos mayorista y minorista en una jornada donde el Ministerio de Economía buscará refinanciar vencimientos por $7,2 billones.

El dólar oficial avanzó en los segmentos mayorista y minorista, mientras que los financieros caen en la antesala de una licitación clave para el Tesoro Nacional , en una jornada donde el Ministerio de Economía de Luis Caputo buscará refinanciar vencimientos por $7,2 billones.

En el segmento mayorista, el dólar trepó $7 a $1.423,5 y anotó un nuevo récord nominal histórico. Por su parte, en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA) , el tipo de cambio cotiza a $1.384,09 para la compra y $1.436,17 para la venta.

En el Banco Nación (BNA) cerró $1.385 para la compra y $1.435 para la venta. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.865,5 .

Entre los paralelos, el dólar MEP retrocede 0,4% a $1.425,61, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hizo un 0,4% a $1.433,85. Asimismo, el dólar blue se sostiene a $1.385, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Por su parte, los contratos de dólar cerraron con mayoría de bajas . El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.446,5, y que en diciembre llegará hasta los $1.583, lo que supera el techo de la banda.

El economista Joaquín Waldman remarcó a Ámbito que el salto del riesgo país, que el pasado martes se ubicó en los 1.070 puntos básicos, impacta en el costo de financiamiento doméstico, tanto para el Estado como para las empresas, algo que podría afectar directamente al crédito.

En cuanto a los abultados vencimientos de deuda que deberá enfrentar la Argentina, Waldman destacó que "el problema del BCRA es que no está comprando reservas" y que "la posición en patrimonio neto del Central es bastante mala". "Si bien tiene liquidez en dólares que podría utilizar para contener las bandas cambiarias, porque para eso le pidieron al FMI, no están incorporando nuevos dólares que les permita mejorar la solvencia a mediano plazo", agregó.

En la rueda de este miércoles, el tipo de cambio mayorista se ubica a tal solo un 3,6% del techo de la banda ($1.470,9), el menor margen desde el comienzo del actual esquema de flotación cambiaria.

Por su parte, el economista Gustavo Ber señaló que el tipo de cambio mayorista "continúa expectante alrededor de los $1.420", más allá del repentino repunte de liquidaciones, en referencia a los casi u$s224,2 millones ingresados por los exportadores de cereales y oleaginosas el lunes, y los más de u$s96,8 millones del martes.