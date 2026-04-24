H&M confirmó su llegada a la Argentina: abrirá su primera tienda en 2027

La cadena sueca desembarcará el año próximo con su primer local en el país, en alianza con Hola Moda, en el marco de una estrategia que combina cierres globales, foco en rentabilidad y expansión selectiva en América Latina.

La decisión convierte a la Argentina en el país número quince de América Latina en el que la firma tendrá tiendas físicas y representa un nuevo capítulo en la estrategia del grupo en la región.

La marca sueca H&M finalmente puso fecha a un desembarco que los consumidores argentinos vienen esperando desde hace años: abrirá su primera tienda en el país en 2027 . El anuncio forma parte de un plan más amplio de expansión en América Latina, donde la compañía busca consolidar presencia tras un período de ajuste global enfocado en la rentabilidad por sobre la expansión masiva .

El ingreso al mercado argentino se realizará junto a su socio franquiciado Hola Moda, operador regional que ya gestiona la marca en varios países de Centroamérica y el Caribe. La decisión convierte a la Argentina en el país número quince de América Latina en el que la firma tendrá tiendas físicas y representa un nuevo capítulo en la estrategia del grupo en la región.

“Estamos muy contentos de anunciar la continuidad de nuestra expansión en América Latina con nuestra primera tienda en Argentina durante 2027. Este es un paso muy emocionante y esperamos hacer que nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, de manera sostenible, esté al alcance de muchos clientes en el país”, señaló Daniel Ervér , CEO del grupo.

El desembarco se produce después de un giro estratégico. La compañía cerró su ejercicio fiscal 2025 con un mensaje claro al mercado: fortalecer márgenes y optimizar la red comercial en un contexto internacional marcado por consumo moderado y volatilidad cambiaria.

En ese marco, el grupo avanzó con el cierre de alrededor de 200 tiendas a nivel global durante 2025 y prevé bajar otras 160 en 2026. En paralelo, abrirá unas 80 nuevas locaciones en mercados considerados de alto potencial y ubicaciones estratégicas, con formatos más grandes y mayor integración tecnológica y logística.

Lejos de abandonar la expansión, la firma redefinió el criterio: menos cantidad y más calidad. En América Latina, esa revisión coincidió con una nueva etapa de crecimiento. Tras algunos años de avance cauteloso, en el último ejercicio ingresó a Brasil, Venezuela y El Salvador, lo que le permitió cerrar 2025 con diez aperturas netas en la región.

La historia regional comenzó en 2012, cuando inauguró su primera tienda en México. Hoy está presente en Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela, y durante la segunda mitad de 2026 abrirá su primer local en Paraguay.

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El rol clave de Hola Moda en el desembarco

A diferencia de otros mercados donde opera con tiendas propias, en buena parte de América Latina el crecimiento se apoya en alianzas. Allí aparece Hola Moda, firma de origen panameño que funciona bajo el paraguas del grupo regional Grupo Phoenix y que nació prácticamente para desarrollar la marca sueca en la región.

La compañía utiliza Panamá como hub logístico para coordinar la distribución hacia Guatemala, Costa Rica, El Salvador y República Dominicana, estructura que ahora se ampliará para abastecer a la Argentina. Su negocio central es la operación integral de tiendas, incluyendo líneas de indumentaria femenina, masculina e infantil y, en algunos mercados, la división de hogar.

Para la casa matriz, la alianza no es menor: el éxito en América Latina depende en gran medida de la capacidad operativa del franquiciado. El modelo replica el esquema aplicado en otros países del continente, donde la adaptación a regulaciones, logística y particularidades de consumo requiere conocimiento local.

La llegada a la Argentina también tiene una lectura simbólica. La marca se convirtió en una de las más buscadas por los argentinos cuando viajan al exterior, atraídos por su propuesta de moda accesible y rotación constante de colecciones. El desafío ahora será trasladar ese atractivo a un mercado históricamente complejo en términos macroeconómicos, pero con una base de consumidores familiarizada con el producto.

En un escenario en el que varias multinacionales evalúan sus posiciones regionales, la decisión de avanzar con la apertura en 2027 envía una señal concreta: la Argentina vuelve a aparecer en el radar de expansión del retail internacional.