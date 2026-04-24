Un viaje de trabajo se convierte en una lucha por la supervivencia en ¡Ayuda! (Send Help) de 20th Century Studios. La película del aclamado cineasta Sam Raimi estrena el 7 de mayo exclusivamente en Disney+.
"¡Ayuda!", la nueva película de Sam Raimi ya tiene fecha de estreno en Disney+
Rachel McAdams y Dylan O'Brien son los protagonistas de la película y ofrecen un choque volátil, a menudo oscuro y divertido, mientras ambos luchan por el control y la supervivencia.
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¡Ayuda! convierte las dinámicas de poder en el trabajo en una historia de supervivencia con humor negro.
De qué trata ¡Ayuda!
¡Ayuda! ve a Linda Liddle y a su jefe Bradley Preston quedar varados en una isla desierta tras ser los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo. En la isla deben superar viejos resentimientos y trabajar juntos para sobrevivir, pero, sobre todo, se trata de una inquietante batalla de voluntades e ingenio para salir con vida
Rachel McAdams y Dylan O'Brien son los protagonistas de la película y ofrecen un choque volátil, a menudo oscuro y divertido, mientras ambos luchan por el control y la supervivencia.
La crítica ha destacado la efectiva combinación de tensión y humor de la película, que obtuvo una calificación del 93% Certified Fresh en Rotten Tomatoes. Las reseñas resaltan la escalada del conflicto, las alianzas cambiantes y el inconfundible estilo de Raimi, que equilibra lo lúdico con lo inquietante.
Con una cinematografía impactante y una banda sonora de Danny Elfman, ¡Ayuda! ofrece un thriller psicológico tenso, centrado en los personajes y con un giro perverso. ¡Ayuda! de 20th Century Studios llega a Disney+ el 7 de mayo.
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