Turismo en Buenos Aires: el pueblo a dos horas de CABA que tenés que visitar en familia

Queda cerca de la Ciudad y es ideal para desconectarse y admirar la naturaleza, pasando la tarde al aire libre.

La provincia de Buenos Aires esconde una gran cantidad de destinos ideales para una escapada corta, especialmente para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad, pero sin viajar tanto. Entre campos, lagunas y calles tranquilas, hay pueblos que conservan una esencia única.

En los últimos años, el turismo rural creció con fuerza y se convirtió en una opción cada vez más elegida por familias y grupos de amigos. La posibilidad de disfrutar de la naturaleza, la gastronomía casera y la calma del interior resulta cada vez más atractiva. Uno de esos lugares es Salvador María, un pequeño y pintoresco pueblo que combina historia, tranquilidad y paisajes ideales.

Salvador María se encuentra en el partido de Lobos , dentro de la provincia de Buenos Aires, en una zona caracterizada por sus campos abiertos y su cercanía a la laguna de Lobos, uno de los principales atractivos turísticos de la región. Está ubicado a unos 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , lo que equivale a aproximadamente dos horas de viaje en auto.

Su fácil acceso lo convierte en una opción perfecta para una escapada de fin de semana. En los alrededores se pueden encontrar otros puntos de interés como la ciudad de Lobos, a pocos kilómetros, estancias rurales y pequeños parajes que completan la experiencia campestre.

Qué se puede hacer en Salvador María

Uno de los principales atractivos del pueblo es su tranquilidad. Caminar por sus calles de tierra, disfrutar del silencio y conectarse con la naturaleza es parte fundamental de la experiencia. Muy cerca se encuentra la laguna de Lobos, ideal para realizar actividades al aire libre como pesca, caminatas, picnics y deportes acuáticos. Es un punto clave para quienes buscan disfrutar del paisaje y pasar el día en contacto con el agua.

Salvador María El turismo rural creció enormemente en los últimos años y Salvador María es una gran opción. Imagen: Conocé Lobos

Dentro del pueblo, se puede visitar la parroquia local, uno de los edificios más emblemáticos, así como la plaza principal, donde los visitantes suelen relajarse y compartir momentos en familia. La gastronomía también es protagonista, con restaurantes y parrillas que ofrecen comidas típicas argentinas, especialmente carnes asadas y platos caseros que reflejan la tradición del lugar.

Durante el año, Salvador María celebra eventos tradicionales como la Fiesta de la Miel, que reúne a apicultores, artesanos y vecinos con espectáculos, charlas y degustaciones. En 2025 se realizó el día 1 de junio, mes en que también participa de "Sabores Patrios", un evento que incluye almuerzos criollos, shows en vivo y ferias de emprendedores.

Cómo ir hasta Salvador María

Para llegar en auto desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que tomar la Autopista Riccheri y luego continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Desde allí, se debe seguir por la Ruta Nacional 205 en dirección a Lobos hasta llegar al acceso a Salvador María.

El trayecto es directo y en buen estado, lo que permite un viaje cómodo de aproximadamente dos horas, dependiendo del tránsito. También existe la posibilidad de viajar en transporte público. Se puede tomar un colectivo desde Buenos Aires hasta Lobos y, desde allí, combinar con transporte local o remis para llegar a Salvador María, que se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad.