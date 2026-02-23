El dólar oficial arranca la última semana de febrero en su nivel más bajo en cuatro meses + Seguir en









El tipo de cambio viene de hilar tres semanas de bajas. Se trata de una situación atípica, principalmente porque eso se dio en paralelo a la compra sostenido de divisas por parte del BCRA.

Esta dinámica descendente volvió a darse en paralelo con un Banco Central comprador. Depositphotos

El dólar oficial comienza este lunes en su nivel más bajo en términos nominales desde finales de octubre. De esa manera, el tipo de cambio prolonga un verano atípico en términos cambiarios, producto de la estabilidad que experimenta desde que inició el 2026, un momento del año que históricamente suele ser exigente.

El dólar mayorista abre a $1.376 para la venta. La brecha contra el techo de la banda cambiaria, que es hoy fue de $1.595,93, alcanzó un 16%, su nivel más alto desde el 4 de julio de 2025.

En el sector minorista, el dólar que se vende en el Banco Nación (BNA) abre en $1.395 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.813,5.

Por su parte, en el sector informal, el dólar blue abre a $1.430, de acuerdo al relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city porteña, mientras que el dólar cripto opera en $1.456,12, según Bitso. En lo que respecta a los dólares financieros, el MEP abre a los $1.403,92 y el contado con liquidación (CCL) se mueve en $1447,68.

dolar blue inversiones finanzas Las reservas internacionales se ubican en su mejor nivel desde 2021, producto de las compras sostenidas del BCRA. Depositphotos El BCRA sigue sumando Esta dinámica descendente volvió a darse en paralelo con un Banco Central comprador en el MLC, que adquirió u$s167 millones en la rueda del viernes y acumulando u$s323 millones en los tres días hábiles de la semana pasada, equivalente a un promedio diario de u$s108 millones.

Las reservas internacionales se sitúan en u$s46.261 millones, un máximo desde agosto de 2021. Las compras del Central y la revaluación de monedas que integran las tenencias internacionales explican parte de esa suba. Desde principios de 2026, la autoridad monetaria acumuló más de u$s2.400 millones, lo que representa poco más del 24% de la meta anual de acumulación de reservas.

Temas Dólar

BCRA