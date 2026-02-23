La negociación colectiva entra en una nueva etapa: más autonomía, mismas garantías

El nuevo artículo 4° mantiene la eficacia erga omnes de los convenios homologados.

La reciente modificación de la Ley 14.250 no es una demolición del sistema colectivo argentino. Es, en términos jurídicos precisos, una actualización que fortalece la autonomía de la voluntad colectiva dentro de los límites del orden público laboral. Conviene decirlo sin dramatismos: el modelo sindical argentino sigue en pie. Lo que cambia es el equilibrio interno.

El nuevo artículo 4° mantiene la eficacia erga omnes de los convenios homologados. Nada se toca allí. Lo que sí se refuerza es el control de legalidad y de interés general como condición para la homologación. Eso no debilita la negociación colectiva, sino que la ordena.

El Estado, a través de la Secretaría del Trabajo, no interfiere en la voluntad colectiva; verifica que no se vulneren normas de orden público ni el interés general. Es un filtro institucional razonable en cualquier sistema republicano.

Además, se reconoce con mayor claridad la operatividad de los convenios de empresa o grupo de empresas. Esto no fragmenta el sistema, sino que lo moderniza. La negociación descentralizada es una herramienta necesaria en una economía heterogénea.

El cambio en el artículo 6° es central.

Cuando vence un convenio:

Se mantienen las cláusulas normativas (condiciones individuales de trabajo).

Las cláusulas obligacionales subsisten solo si hay acuerdo.

Esto no elimina derechos. Protege lo esencial, como el salario, la jornada, y sus condiciones.

Lo que se evita, y es lo que todos queremos, es la perpetuación indefinida de estructuras institucionales sin renegociación.

El nuevo artículo 7° ratifica la supremacía del orden público laboral y del principio de norma más favorable (art. 9 LCT).

La negociación colectiva puede mejorar la ley, pero no la vulnera

El nuevo artículo 9° introduce límites claros:

0,5% para aportes hacia entidades empresarias.

2% para aportes hacia asociaciones sindicales.

No se elimina el financiamiento sindical, y se establece un tope razonable y uniforme.

La negociación colectiva no puede convertirse en un mecanismo de cargas indefinidas sobre el salario. Ordena los porcentajes y le da mas trasparencia al sistema.

Esta reforma mantiene el corazón del sistema:

Eficacia general.

Homologación estatal.

Principio de norma más favorable.

Protección del trabajador.

Lo que introduce es racionalidad en tres planos:

Vigencia temporal.

Financiamiento.

Control institucional.

No se rompe el modelo argentino, todo lo contrario, se lo adapta a un mercado laboral más complejo y a un contexto económico que exige previsibilidad.

La negociación colectiva sigue siendo la herramienta central de regulación sectorial. Simplemente deja de ser automática y pasa a ser estratégica.

En definitiva, no es una demolición, es un avance hacia un sistema más equilibrado, más transparente y responsable, y eso, lejos de debilitar el derecho colectivo, lo fortalece.