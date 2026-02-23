El mercado, a dos puntas: sigue atento al Congreso por la reforma laboral y al efecto de los aranceles + Seguir en









El Senado comenzó a debatir la reforma laboral y el Gobierno espera su aprobación pronto. Mientras el mercado monitorea la tasa de interés y la evolución del dólar.

Los bonos en dólares operan con leves subas en Nueva York en el inicio de la semana en la cual se podría aprobar definitivamente la reforma laboral y con atención al frente externo ya que se extiende el mal humor internacional ante un revés para Donald Trump de la Corte Suprema de EEUU que dio de baja a los aranceles comerciales.

Por otra parte, el Senado comenzó a debatir la reforma laboral y el Gobierno espera su aprobación pronto. Esto impulsó a las acciones argentinas, que subieron 4,5% en dólares la semana pasada. Y en cuanto a las tasas de interés, que estuvieron presionadas cerraron el viernes a un nivel menor. El Banco Central intervino para evitar saltos bruscos en los intereses.

El Informe sobre Bancos del BCRA mostró el viernes que en diciembre la irregularidad del crédito al sector privado avanzó 0,3 puntos porcentuales hasta 5,5%. Se destacaron los préstamos personales (+0,9 p.p. a 11,9%) y adelantos (+0,6 p.p. a 4,9%). Las tarjetas de crédito subieron 0,2 p.p. a 8,6%. En familias, la mora escaló a 9,3% (+0,5 p.p.), máximo en 20 años; en empresas, alcanzó 2,5% (+0,2 p.p.). Desde fines de 2024, la mora total trepó 4 puntos, lo que refleja el deterioro del ingreso real y la mayor carga financiera en un contexto de tasas aún exigentes.

A nivel internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que los aranceles comerciales dispuestos por Donald Trump no contarían con sustento legal e instó a reintegrar los montos cobrados. La reacción fue inmediata: el exmandatario anunció un arancel global del 10% a todas las importaciones —luego mencionado en 15%—, y reintrodujo incertidumbre sobre la política comercial y su impacto inflacionario.

