El dólar oficial cayó más de $100 en dos días y regresó a niveles previos a las elecciones de Buenos Aires

El dólar mayorista se hundió hasta los $1.369 para la venta y regresó a niveles previos a las elecciones de PBA , luego de que el lunes tuvieran lugar dos anuncios clave: la baja de retenciones al agro y el inminente acuerdo con EEUU que otorgaría oxígeno a las arcas del Banco Central (BCRA) .

De esta forma, el mayorista, que es la referencia del mercado y por el cual liquidan los agroexportadores , cerró solo $14 por debajo del nivel previo a los comicios y casi un 8% por abajo del techo de la banda . La rueda en el segmento de contado estuvo marcada por la volatilidad y totalizó más u$s516,3 millones, sin que se registrara actividad oficial del BCRA.

Nicolás Cappella , de IEB , aseguró que en la jornada "hubo rumores de que el Tesoro habría comprado dólares en $1350" . Por otro lado, entiende que parte de los dólares del agro que se venden en el Mercado Único Y Libre de Cambios (MULC) , luego "pasan por el MEP para cubrirse y seguir dolarizados hasta que tengan que usar ese dinero" , lo que hace subir la brecha con el oficial. "Podemos llegar a tener una brecha elevada mientras el campo liquide los dólares" agregó.

Los contratos de dólar futuro cerraron con bajas de hasta el 5,7% . El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.364, y que en diciembre llegará hasta los $1.502 , lo que supera el techo de la banda al día de hoy. En el segmento, se operaron unos u$s1.904 millones.

Desde ABC Mercado de Cambios remarcaron que el apoyo manifiesto del presidente estadounidense Donald Trump y el soporte del Tesoro de EEUU ejercieron presión a la baja sobre la divisa , mientras que, sobre el final de la rueda, la noticia por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , que adelantará fondos por hasta u$s4.000 millones contribuyó a la tónica bajista con la que se operó a lo largo del día.

Por su parte, el dólar minorista cerró a $1.338,06 para la compra y a $1.391,95 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) finalizó la jornada a $1.335 para la venta y a $1.385 para la compra. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.800,5.

Entre los paralelos, el dólar blue cayó $65 a $1.410 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP cayó 1,6% a $1.405,02 y la brecha contra el mayorista es de 2,6%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) bajó 1,8% a $1.415,72, con un spread del 3,4% frente a la cotización oficial.

"La baja se da sin haberse concretado aún un ingreso significativo de ventas del agro. El volumen operado al momento es de u$s262 millones. Habrá que ver en qué nivel el Tesoro considera razonable volver a comprar dólares. Las últimas compras las había hecho en torno a los $1.250", expresaron fuentes del mercado.

dolar blue Depositphotos

Para algunos operadores, el Gobierno no busca encontrar un "piso", porque considera la posición vendida del BCRA en futuros. Manifiestan que también es "importante seguir de cerca la brecha entre MEP y oficial, para entender qué nivel de los pesos que recibe el agro vuelven al dólar vía actores sin restricción cruzada".

Lo fundamental para que el esquema funcione es que se reanclen las expectativas y que las bandas vuelvan a ser creíbles, incluso luego de las elecciones, advierten.

El lunes, fuentes del mercado anticiparon a Ámbito que el tipo de cambio podría seguir retrocediendo en los próximos días, favorecido por la mayor liquidación del agro y una menor demanda de divisas tras el anuncio de apoyo de EEUU. La asistencia brindaría al Gobierno un respiro clave para sostener la calma cambiaria hasta las elecciones.

"Argentina es un aliado sistémicamente importante de EEUU en América Latina, y el Tesoro de EEUU está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina", expresó el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.