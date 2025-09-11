En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera este jueves hasta los $1.431, lo que implica que en los primeros cuatro días de la semana trepó más de un 5,6% o $76. Y si bien la presión fue mucho más visible el lunes, cuando saltó $54, continuó, aunque en menor medida, el martes y miércoles.
El dólar oficial encadena su cuarta suba consecutiva y el mayorista acumula un alza de más de 5% en la semana
La divisa norteamericana subió con fuerza en el inicio de la semana, cuando saltó $54 el lunes, para luego desacelerar la escalada en los días posteriores, sin perder el sesgo alcista.
Por su parte, el dólar oficial opera a $1.387,52 para la compra y a $1.439,78 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotiza a $1.390 para la compra y $1.440 para la venta.
El dólar blue se vende a $1.400, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP sube a $1.435,71 y la brecha contra el mayorista es de 0,3%. En tanto que el dólar Contado con Liquidación (CCL) pierde terreno y opera a $1.440,44, por lo cual la brecha es de 0,4%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.872, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.433,50, según Bitso.
Los contratos de dólar operan mixtos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.448, y que en diciembre llegará hasta los $1.583, lo que supera el techo de la banda.
Ayer, el Tesoro colocó $6,63 billones ante vencimientos por $7,2 billones, logrando un rollover del 91,4%, según informó la Secretaría de Finanzas. Así, para afrontar los vencimientos del viernes, deberá inyectar $570.000 millones de sus depósitos en el BCRA, que ascienden a $12 billones, según informó Max Capital, donde destacaron que a diferencia de las últimas licitaciones, el 91% de rollover se consiguió sin cambios en los encajes y convalidando tasas levemente más bajas.
"La licitación, combinada con una baja de 1000 puntos básicos en la tasa que paga el BCRA en el mercado overnight de BYMA, hasta 35%, sugiere que comenzó un proceso de normalización de las tasas domésticas", agregaron.
