El dólar oficial extiende la calma y se encamina a cerrar su segunda semana consecutiva a la baja

La brecha entre el dólar oficial y su contraparte del mercado informal se ubica por debajo del 2%, luego de haberse comprimido la jornada previa.

En la última jornada de la semana, el dólar oficial se ubica en su mínimo desde el 21 de septiembre, en un contexto de estabilidad cambiaria y la continuidad de las compras de reservas del Banco Central (BCRA) . El movimiento se produce a contramano del fortalecimiento global de la moneda estadounidense y en un contexto en el que el mercado recortó sus proyecciones para el tipo de cambio de fin de año.

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El dólar mayorista abre a $1.515,50 para la venta. De esta manera, la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicada en $1928,82, alcanzó el 27,27%, el nivel más alto desde abril 2025. A su vez, el tipo de cambio mayorista acumula dos semanas consecutivas de bajas, tras haber tocado su techo nominal de $1.525,5 el 25 de septiembre.

En el Banco Nación , el billete minorista abre a $1.540 para la venta, mientras que aún no se conoce el promedio relevado por el BCRA entre las entidades financieras. Por su parte, el dólar blue opera en los $1.540. Entre los financieros, el MEP cotiza en $1.538,09 y el contado con liquidación (CCL) a $1.609,03.

Ayer, la brecha entre las cotizaciones del blue y el mayorista volvió a comprimirse hasta 1,62% , luego de haberse ampliado en la jornada del miércoles.

Por su parte, aún no se registran operaciones de peso en los contratos de dólar futuro. En la última rueda, los operadores proyectaron un dólar mayorista de $1.589,5 para diciembre.

"Las expectativas de depreciación implícitas en los contratos de dólar futuro, que se ajustaron inicialmente al alza a principios de semana, fueron convergiendo nuevamente a la baja con el correr de los días", planteó LCG.

Dólar: cuánto espera la city para el cierre de 2026

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central mostró que los analistas redujeron sus estimaciones para el dólar oficial de corto plazo.

La mediana de las proyecciones para diciembre de 2026 se ubicó en $1.614, unos $15,3 por debajo de la estimación del relevamiento anterior. Ese valor implica un incremento de aproximadamente 6,4% respecto del cierre mayorista del miércoles.

Entre los diez analistas con mejor desempeño histórico en el REM, la proyección fue incluso menor: $1.602 para diciembre.