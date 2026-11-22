Dos goles del futbolista de la selección Argentina y un tanto de Tobías Andrada le permitieron al Millonario imponerse 3-1 ante el Granate en el Monumental por los octavos del campeonato. Ahora, espera por Instituto o Huracán.

Con un Thiago Almada figura, River venció a Lanus y avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura.

River se impuso 3-1 ante Lanús en el estadio Monumental, por los octavos de final del Torneo Clausura . Con dos goles de Thiago Almada y otro de Tobías Andrada, el Millonario logró llevarse una victoria decisiva para clasificarse a los cuartos.

Ahora, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio está a la espera de conocer a su próximo rival, que se sabrá en las primeras horas de la madrugada de este lunes feriado. Desde las 22.00, Instituto de Córdoba , el mejor equipo del Grupo A, recibe a Huracán , el peor de los ocho clasificados del Grupo B. El ganador enfrentará a River en la siguiente instancia.

En caso de que Instituto sea el riva l, River será visitante en Alta Córdoba por la diferencia de puntos (34 contra 26). De ser Huracán , el Millonario volverá a ser local en el Estadio Monumental (26 contra 22).

El partido comenzó con River intentando manejar la pelota y recuperar rápido cuando la perdía. A los ocho minutos, Lautaro Rivero ganó de cabeza tras un centro y Nicolás Otamendi quedó de frente al arco, pero conectó de manera defectuosa y no pudo abrir el marcador.

A los 12 minutos, el árbitro Pablo Dóvalo sancionó penal para el Millonario. Carlos Izquierdoz levantó la pierna para despejar dentro del área y terminó impactando contra el cuerpo de Otamendi. Dos minutos después, Thiago Almada se hizo cargo de la ejecución y sacó un remate rasante para establecer el 1-0.

Lanús, por su parte, encontró espacios y estuvo cerca del empate a los 29 minutos. Alan Wlk recibió dentro del área y sacó un remate que Santiago Beltrán logró rechazar con el cuerpo para evitar la caída de su arco. Sin embargo, dos minutos después llegó la igualdad: Ramiro Carrera apareció en el corazón del área y culminó una buena jugada colectiva del Granate con un remate que dejó sin opciones al arquero.

El visitante estuvo cerca de dar vuelta el resultado a los 36 minutos, cuando Marcelino Moreno recuperó la pelota tras una mala entrega de Tomás Galván, pero Lautaro Rivero llegó justo para bloquear su remate. River también buscó recuperar la ventaja antes del descanso, aunque no consiguió romper el empate.

El segundo tiempo arrancó con una llegada del Millonario. A los cuatro minutos, Thiago Almada filtró un pase para Giovanni González, que desbordó y lanzó un centro peligroso, pero ningún compañero llegó a conectarlo. A los diez, Tomás Galván probó desde afuera y obligó a Losada a enviar la pelota al córner.

Lanús respondió a los 12 minutos, cuando Ramiro Carrera le robó la pelota a Andrada en la salida y remató por encima del travesaño. En la jugada siguiente, River tuvo una oportunidad clara: Lucas Beltrán quedó mano a mano con Losada, pero no pudo definir.

La ventaja volvió a ser de River a los 23 minutos. Thiago Almada ejecutó un tiro libre que pegó en la unión del travesaño y el palo derecho. El rebote quedó para Tobías Andrada, que no dudó y definió de primera para marcar el 2-1 en el Monumental.

Seis minutos después, un Sebastián Driussi recién ingresado tuvo la chance de estirar la ventaja: tras un pase largo de Santiago Espíndola, eludió al arquero que había quedado a mitad de camino y definió desde larga distancia, pero el balón se fue a centímetros del arco.

Sin embargo, a los 43 minutos el Millonario sentenció el encuentro tras un excelente contraataque que condujo Andrada y que dejó a Almada mano a mano para decretar el 3-1 definitivo.

Las formaciones

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo De Jesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Ramiro Carrera, Marcelino Moreno, Eduardo Salvio; Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.