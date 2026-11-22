El DT de la Selección argentina completó los 110 kilómetros del Gran Fondo Siete Lagos, en Neuquén, y terminó tercero en su categoría. La competencia fue clasificatoria para el certamen que se disputará en Francia.

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni , consiguió una clasificación mundialista, aunque esta vez lejos de las canchas de fútbol. El técnico participó este domingo del Gran Fondo Siete Lagos , una carrera de ciclismo disputada en Neuquén, completó los 110 kilómetros del recorrido y terminó tercero en su categoría. El resultado le permitió obtener una plaza para el Mundial de Gran Fondo 2027.

Scaloni unió San Martín de los Andes con Villa La Angostura en un tiempo de 2 horas, 51 minutos y 54 segundos. Con esa marca quedó tercero en la categoría M45-49, correspondiente a ciclistas de entre 45 y 49 años. La definición fue ajustada: terminó a menos de tres segundos del segundo puesto y a poco más de 27 del ganador.

La competencia reunió a cerca de 2.500 participantes y tuvo una particularidad: por primera vez integró el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como prueba clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo. La presencia del entrenador argentino también contó con el acompañamiento de integrantes de su cuerpo técnico.

El DT no estuvo solo durante la carrera. Entre quienes lo acompañaron estuvieron Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli y Luis Martín , integrantes de su equipo de trabajo en la Selección argentina y también aficionados al ciclismo.

La relación de Scaloni con la bicicleta comenzó durante su estadía en Mallorca, donde conoció al extenista español Carlos Moyá . Después de dejar la competencia profesional, Moyá le recomendó probar esta disciplina para mantenerse activo sin someter al cuerpo al impacto de otros deportes.

“Me dijo: ‘Probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto’”, recordó el entrenador. Y agregó: “Al final competís contra vos mismo, que está bueno también”.

La afición se convirtió con el tiempo en una actividad habitual para el técnico, que ya había participado de otras competencias de larga distancia. En esta ocasión, el desafío en la Patagonia tuvo una recompensa adicional: la clasificación al campeonato internacional.

Cuándo se disputa el Mundial de Gran Fondo 2027

El Campeonato Mundial UCI de Gran Fondo 2027 se desarrollará entre el 22 y el 24 de agosto en la región de Alta Saboya, en Francia. La clasificación obtenida en Neuquén le permitirá a Scaloni participar de la competencia, que reúne a ciclistas que consiguen su lugar a través de distintas pruebas del calendario internacional.

La 15ª edición del Gran Fondo Siete Lagos se desarrolló entre el viernes 20 y el domingo 22 de noviembre. Además de la prueba principal de 110 kilómetros, el programa incluyó una contrarreloj de 10 kilómetros y actividades recreativas.

Con su tercer puesto en la categoría, Scaloni sumó una nueva clasificación mundialista a su trayectoria deportiva, esta vez sobre dos ruedas y fuera del fútbol.