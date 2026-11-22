Así quedaron las posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Las Vegas: en qué lugar terminó Franco Colapinto + Agregar ámbito en









Verstappen consiguió una nueva victoria y Antonelli ya aseguró el título de pilotos. Mercedes también se consagró campeón entre los constructores.

La Fórmula 1 disputará su próxima fecha el fin de semana en Qatar. @X.xom

El Gran Premio de Las Vegas dejó cambios en las tablas de la Fórmula 1, con Max Verstappen como ganador y los dos pilotos de McLaren en el podio. La temporada 2026 ya tiene definidos a sus campeones: Kimi Antonelli se quedó con el título individual y Mercedes aseguró la corona de constructores.

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El neerlandés de Red Bull alcanzó los 304 puntos y consolidó el segundo puesto del campeonato. Por detrás, Lewis Hamilton quedó tercero con 267 unidades, mientras que George Russell y Lando Norris comparten la cuarta posición con 264 puntos cada uno.

Así quedó el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 Uno de los movimientos de la clasificación se produjo entre los pilotos de Mercedes y Ferrari. Hamilton terminó séptimo en Las Vegas y superó a Russell, que finalizó noveno, para quedarse con el tercer lugar del campeonato.

Franco Colapinto terminó sexto en el GP de Las Vegas y sumó ocho puntos para Alpine. @AlpineF1Team Por su parte, Franco Colapinto terminó sexto en el Gran Premio, sumó ocho puntos y llegó a las 35 unidades. El argentino se ubica 12° en la tabla, a tres puntos de Arvid Lindblad. Su compañero Pierre Gasly, que finalizó quinto, ocupa el décimo puesto con 52 unidades.

Estas son las posiciones del campeonato de pilotos después del GP de Las Vegas:

Kimi Antonelli (Mercedes) - 402 puntos Max Verstappen (Red Bull) - 304 Lewis Hamilton (Ferrari) - 267 George Russell (Mercedes) - 264 Lando Norris (McLaren) - 264 Charles Leclerc (Ferrari) - 250 Oscar Piastri (McLaren) - 167 Isack Hadjar (Red Bull) - 122 Liam Lawson (Racing Bulls) - 89 Pierre Gasly (Alpine) - 52 Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 38 Franco Colapinto (Alpine) - 35 Oliver Bearman (Haas) - 23 Gabriel Bortoleto (Audi) - 14 Nico Hülkenberg (Audi) - 14 Carlos Sainz (Williams) - 11 Esteban Ocon (Haas) - 7 Fernando Alonso (Aston Martin) - 7 Alexander Albon (Williams) - 5 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 1 Ryo Hirakawa (Haas) - 1 Lance Stroll (Aston Martin) - 0 Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 Sergio Pérez (Cadillac) - 0 Rafael Câmara (Haas) - 0 Antonelli ya se consagró campeón. Kimi Antonelli se consagró campeón de pilotos con Mercedes. Gentileza - @kimi.antonelli Así quedó el campeonato de constructores En la clasificación por equipos, Mercedes se aseguró el título con 666 puntos. Ferrari ocupa el segundo lugar con 517 unidades, seguido por Red Bull, que acumula 440. McLaren completa los cuatro primeros puestos con 431 puntos. Alpine, en tanto, se mantiene sexto con 87 unidades. La escudería francesa aprovechó el quinto puesto de Gasly y el sexto de Colapinto para sumar 18 puntos en Las Vegas y reducir a 27 unidades la diferencia con Racing Bulls, que ocupa la quinta posición con 114. La tabla de constructores quedó conformada de la siguiente manera: Mercedes - 666 puntos Ferrari - 517 Red Bull - 440 McLaren - 431 Racing Bulls - 114 Alpine - 87 Haas - 31 Audi - 28 Williams - 16 Aston Martin - 7 Cadillac - 0 Mercedes ya se consagró campeón. Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 La actividad de la Máxima continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la 22ª y penúltima fecha del calendario. La actividad comenzará este viernes y será una nueva oportunidad para que Colapinto y Alpine sumen puntos antes del cierre de la temporada.E