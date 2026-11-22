El Presidente estadounidense advirtió que podría ordenar nuevas operaciones militares después de Año Nuevo. Cuestionó las negociaciones con Teherán y desafió al régimen iraní a poner a prueba el bloqueo naval.

Tensión en Medio Oriente: Donald Trump amenazó con atacar Irán si no hay acuerdo por el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtió que está dispuesto a reanudar los ataques militares contra Irán después de Año Nuevo si ambos países no alcanzan un acuerdo. En declaraciones a Fox News, el mandatario calificó de inútiles las conversaciones diplomáticas con Teherán y acusó a los negociadores iraníes de dilatar el proceso, en medio de la disputa por el estratégico estrecho de Ormuz .

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“Ahora son más agresivos que antes de las elecciones”, sostuvo Trump, en referencia al comportamiento de los representantes iraníes después de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso frente a los demócratas.

El mandatario también lanzó duras críticas contra los negociadores de Teherán, a quienes describió como “bailarines de claque profesionales” . “Hablan todo el tiempo, no hacen más que hablar, pero son tonterías”, afirmó.

Estados Unidos mantiene un bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, una vía marítima estratégica para el comercio internacional de petróleo y uno de los principales focos de tensión del conflicto.

En ese contexto, Trump desafió a Teherán a intentar poner a prueba el asedio estadounidense y lanzó una nueva advertencia militar: “Espero que lo hagan, todos acabarán en el fondo del mar como el resto de la armada” .

El mandatario estadounidense desafió a Irán a probar el bloqueo naval y prometió represalias.

La amenaza se produjo mientras las negociaciones diplomáticas continúan sin alcanzar un entendimiento. El mandatario condicionó la posibilidad de retomar las operaciones militares a la falta de un acuerdo después del comienzo de 2027.

Baréin denunció un ataque iraní contra una instalación industrial

En paralelo, Baréin acusó a Irán de atacar una instalación industrial civil en su territorio. El episodio provocó un incendio y daños materiales, aunque las autoridades locales informaron que no hubo víctimas.

“Como resultado de la atroz agresión iraní, una instalación industrial civil fue atacada, provocando un incendio en el lugar”, señaló el Ministerio del Interior bareiní en un mensaje publicado en X. Además, indicó que la Defensa Civil trabajaba para controlar el fuego y que los primeros reportes no registraban heridos.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber atacado con misiles y drones sistemas estadounidenses de defensa antiaérea Patriot en las bases de Al Riffa y Awali, en respuesta a lo que describieron como “violaciones continuas del espacio aéreo” de la República Islámica.

Más temprano, Teherán también había informado que interceptó un dron estadounidense que apuntaba a la isla de Qeshm, ubicada en el estrecho de Ormuz. La sucesión de episodios mantiene la tensión en la región mientras Washington sostiene el bloqueo naval y Trump vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de una nueva ofensiva militar.