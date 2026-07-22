El dólar oficial rebota, toca otra vez los $1.480 y el mercado se pregunta si volverá el rally alcista + Agregar ámbito en









El tipo de cambio mayorista abre en los $1.480 tras caer en la jornada previa. Los analistas destacan el regreso del interés por las inversiones en pesos, aunque advierten que el escenario internacional seguirán marcando el rumbo del mercado.

El dólar está a más 23% del techo de la banda.

El dólar rebota después de caer en la jornada previa por primera vez en cinc ruedas. El dólar mayorista abre en los $1.480 para la venta, a su vez, el minorista abre en $1.500 para la venta en el Banco Nación.

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Matías Ballestrín, jefe de Inversiones de Banco Piano, destacó: "En tanto el riesgo país y la inflación se mantenga en los niveles actuales no se ve un incremento en la volatilidad del tipo cambio. El segundo semestre que siempre es más exigente por estacionalidad, dado el flujo positivo que tiene Argentina, el financiamiento presentado por el Tesoro, no mediando ningún evento disruptivo el dólar debería estar en línea con la tasa".

El Banco Central compró el martes u$s45 millones en el MLC (promedia u$s39 millones en las últimas tres ruedas) y el dólar al contado cayó -0,2%; con los tipo de cambio financieros que operaron levemente a la baja.

En la jornada previa, se negociaron u$s62 millones vencimientos de Lelink D31L6 en BYMA PPT T+1 (el cuarto volumen más bajo en lo que va del mes,) en la antesala del canje. "Esto parece indicar que el Central no estuvo activo en la curva dólar linked en el secundario", declararon fuentes del mercado

En el universo Pesos, mientras tanto, las tasas overnight comprimieron en el margen y estimaron que el BCRA tomó $2,1 billones en la rueda REPO.

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