José Luis Daza celebró la mejora en la calificación de Moody's: "Ya hay brotes verdes"

El viceministro de Economía aseguró como una señal positiva la reciente evaluación realizada por Moody’s. Hizo énfasis en que los desequilibrios macroeconómicos, no las elecciones, generan crisis.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que “ya están los brotes verdes” para que la gente empiece a notar las mejoras en la economía. Del mismo modo, se refirió a los fundamentos que harán que las elecciones no desestabilicen la economía. El funcionario habló esta mañana luego de que la calificadora Moody’s mejorara la nota de la deuda argentina.

Respecto de la frase “brotes verdes” , utilizada durante el gobierno de Mauricio Macri , Daza marcó distancia de esa gestión. “Yo, personalmente, no apoyé la política económica del gobierno del presidente Macri . Hizo muchas cosas bien, pero yo fui crítico porque no estaba de acuerdo con la política fiscal”.

El funcionario destacó el mensaje de las tres agencias calificadoras que mejoraron la nota de la deuda argentina y subrayó la evaluación realizada por Moody’s, cómo indicio de que es la confirmación de un buen andar de la administración Milei.

"Nos hemos fijado como objetivo que, de acá al 2031, Argentina entre en la categoría de Grado de Inversión, es decir, la categoría más segura, que dejaste de ser un país con riesgos de insolvencia, así cómo Paraguay, Perú o Chile", afirmó el viceministro de Economía. "El mensaje para los inversores es que esta vez es diferente, hay un cambio estructural de largo plazo positivo para la Argentina" subrayó Daza.

Respecto al cambio de calificación, indicó que " lo que implica es que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos , para la gente, para las empresas y para el Gobierno”.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, aseguró que “ya están los brotes verdes”.

Daza aseveró que la visión de Moody’s coincide con la del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales que, según afirmó, “no están atadas al ciclo político de corto plazo y ven un cambio de dirección muy importante para la Argentina”.

Elecciones 2027

El viceministro de Economía descartó que los procesos electorales sean una causa de crisis. Señaló que “constantemente escucho en Argentina que todos dicen que las elecciones políticas están asociadas a crisis financieras, del tipo de cambio. Mi mensaje es el siguiente: las elecciones, en Argentina como en ninguna parte del mundo, generan crisis. Lo que genera crisis son los desequilibrios macroeconómicos”, afirmó.

Daza ahondó que las crisis en las últimas décadas fueron consecuencia de "desequilibrios acumulados" y los procesos electorales únicamente actuaron como detonantes. “La elección la puede gatillar, la dispara. Pero, si no hay pólvora, no hay balas ahí, no va a pasar nada”, sostuvo en declaraciones a Radio Mitre.

Producción y empleo

Respecto a la producción y el empleo, señaló que "se están creando los empleos poco a poco, todavía no se ven”. Y agregó: “Los japoneses tienen un dicho muy importante: hace más ruido un árbol cayéndose que cien plantitas empezando a crecer, los empleos van a venir, es cosa de tiempo”.

Daza ahondó que las crisis en las últimas décadas fueron consecuencia de "desequilibrios acumulados" y los procesos electorales únicamente actuaron como detonantes.

Daza sostuvo que esos primeros signos ya comienzan a observarse en sectores como la energía, la minería y las exportaciones industriales. Y agregó que la eliminación de trabas al empleo y de regulaciones permitirá aprovechar el potencial económico del país. “Eso va a permitir ampliar la capacidad productiva de la Argentina y generar más empleo”.

Daza orientó su argumento en que “estos 30 años que hicieron de Argentina uno de los países, lamentablemente, fracasados en crear las condiciones para su población”. Y agregó: “No hay un país en este continente que tenga más riqueza natural que la que tiene Argentina. Se ha hecho todo lo imposible para que eso no se concrete, y lo que estamos haciendo es generar las condiciones”.

Salarios y pobreza

“Todo el esfuerzo ha sido concentrado en generar las condiciones para que los argentinos puedan llegar a fin de mes, que sus ingresos puedan crecer y que el trabajo pueda crecer” indicó Daza en materia de economía real.

Además, aseguró que la diferencia radica en que en esta ocasión el programa económico se aplica “sin populismo, sin trucos, sin trampas”. En ese sentido, enmarcó cómo una prioridad central de la administración Milei que el proceso de "ordenamiento fiscal" no afectara a los sectores más vulnerables y destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio de Capital Humano y Economía.

En referencia a la pobreza, Daza expresó que descendió desde niveles superiores al 50% hasta “números del veintitantos por ciento” y afirmó que el Gobierno continuará trabajando en esa dirección.