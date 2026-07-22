Venezuela: elevan a 5.346 los muertos y convocan a familiares de víctimas para pruebas de ADN + Agregar ámbito en









Los sismos de 7,2 y 7,5 grados golpearon el norte del país, especialmente La Guaira. El Senamecf habilitó puntos de atención para familiares que buscan identificar a sus seres queridos mediante pruebas genéticas.

Aumentan a 5.346 los muertos por el doble terremoto en Venezuela. YH

La cifra de muertos por el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 5.346 personas, según el último balance difundido por las autoridades. Los sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectaron principalmente el norte del país, con especial impacto en el estado costero de La Guaira, cercano a Caracas. El reporte fue publicado por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a través de su cuenta de Telegram.

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El balance oficial también mantiene en 16.740 la cantidad de personas heridas. En La Guaira, considerada la zona más afectada por el desastre, equipos de rescate y voluntarios continúan con las labores para recuperar los cuerpos que permanecen entre los restos de edificios colapsados.

El terremoto dejó además a miles de personas sin vivienda. Al menos 23.122 afectados permanecen en refugios instalados en estadios, plazas y otros espacios públicos, algunos de ellos con limitaciones de acceso a servicios básicos como agua potable y baños. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, entregó el lunes apartamentos en un conjunto habitacional de Caracas a unas 200 familias damnificadas y anunció la entrega de 4.000 viviendas durante este año para quienes perdieron sus hogares.

Las autoridades venezolanas no informaron oficialmente una cifra de desaparecidos, aunque la ONU estima que el número podría alcanzar hasta 50.000 personas. Otros cálculos sitúan la cifra cercana a los 10.000. El desastre afectó a unos 856 edificios, provocó el colapso de 190 estructuras y permitió el rescate de 6.452 personas atrapadas entre los escombros.

La cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela el pasado 24 de junio aumentó a 5.346 personas. Convocan a familiares de víctimas para realizar pruebas de ADN El Gobierno venezolano convocó este martes a familiares de posibles víctimas a participar voluntariamente en pruebas de ADN con el objetivo de avanzar en la identificación de los fallecidos tras los terremotos.

El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) informó en un comunicado que el llamado está dirigido a personas que tengan certeza o indicios de que sus familiares puedan encontrarse en Los Silos de Bolivariana de Puerto (Bolipuerto), en La Guaira, o en la sede del organismo ubicada en Bello Monte, Caracas. La institución explicó que el procedimiento busca "lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias". Además, señaló que la convocatoria está dirigida principalmente a "los familiares directos consanguíneos en su sede principal (Caracas)".

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