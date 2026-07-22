Llega el nuevo embajador del Vaticano a la Argentina y crecen las expectativas por una visita del papa León XIV + Agregar ámbito en









Michael Wallace Banach arribará este miércoles a Buenos Aires para asumir como nuncio apostólico. Su desembarco es interpretado como un paso clave en la relación entre la Santa Sede y la Argentina, mientras continúa la expectativa por un eventual viaje del Pontífice en noviembre.

Monseñor Michael Wallace Banach asumirá como nuevo nuncio apostólico en la Argentina tras su designación por el papa León XIV. Su llegada reaviva las expectativas por una eventual visita del Pontífice al país antes de fin de año. Red social X

El nuevo nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, llegará este miércoles al país para asumir la representación diplomática de la Santa Sede. Su desembarco se produce en un contexto de creciente expectativa por una posible visita del papa León XIV a la Argentina durante los próximos meses.

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Banach será recibido por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, y por el secretario general del organismo, monseñor Raúl Pizarro. Además, la Iglesia prevé organizar una celebración eucarística oficial para darle la bienvenida, aunque la fecha aún no fue confirmada.

El papa León XIV lo designó como nuncio apostólico el pasado 14 de mayo. En ámbitos eclesiásticos y diplomáticos, el nombramiento fue interpretado como un gesto orientado a fortalecer el vínculo con la Argentina y preparar el terreno para una eventual visita papal.

La expectativa por un viaje del Papa Michael Wallace Banach fue designado por el Papa el mayo pasado. Magyar Kurir León XIV manifestó en distintas oportunidades su intención de viajar a la Argentina y Uruguay durante 2026. Incluso, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, aseguró que el Pontífice le transmitió personalmente ese deseo durante una reunión en el Vaticano.

Hasta el momento, la Santa Sede no confirmó oficialmente la gira. Sin embargo, desde el Gobierno nacional tanto el presidente Javier Milei como el canciller Pablo Quirno señalaron que noviembre aparece como la fecha tentativa para una visita que también incluiría Perú y Uruguay.

La eventual llegada de León XIV tendría un fuerte simbolismo, ya que sería el primer viaje del nuevo Papa al país y concretaría una visita que Francisco había proyectado durante su pontificado, pero que nunca llegó a realizar. Quién es Michael Wallace Banach Michael Wallace Banach arribará este miércoles a Buenos Aires para asumir como nuncio apostólico. Magyar Kurir Michael Wallace Banach nació el 19 de noviembre de 1962 en Worcester, Massachusetts, Estados Unidos. Fue ordenado sacerdote en 1988, es doctor en Derecho Canónico y domina varios idiomas, entre ellos español, italiano, francés y polaco. Ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994 y desempeñó funciones en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, además de integrar la Secretaría de Estado del Vaticano. A lo largo de su carrera fue representante permanente ante organismos internacionales con sede en Viena y, desde 2013, ejerció como nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Senegal, Cabo Verde, Guinea-Bisáu, Mauritania y, más recientemente, Hungría. En la Argentina reemplazará a Miroslaw Adamczyk, quien fue destinado este año a la representación diplomática de la Santa Sede en Albania.