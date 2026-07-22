Tensión en el Puente Pueyrredón: enfrentamientos entre la policía y manifestantes

Integrantes del Polo Obrero intentan cortar el Puente Pueyrredón durante una protesta por la baja del programa Volver al Trabajo. Fueron desalojados con represión por las fuerzas de seguridad.

La tensión volvió a instalarse este miércoles en el Puente Pueyrredón , donde efectivos de las fuerzas de seguridad reprimieron a manifestantes del Polo Obrero que intentaban interrumpir el tránsito en reclamo por la baja del programa Volver al Trabajo .

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El operativo comenzó desde las primeras horas de la mañana y provocó importantes complicaciones para la circulación entre Avellaneda y la Ciudad de Buenos Aires , mientras el Gobierno ratificó la aplicación del protocolo antipiquetes y activaron lo operativos de seguridad.

Los incidentes se registraron alrededor de las 10 , cuando un grupo de manifestantes buscó bloquear el paso sobre el Puente Pueyrredón . En respuesta, las fuerzas de seguridad desplegaron un importante operativo en la zona para impedir el corte total de la circulación.

Según informó el Gobierno, la Policía Federal también fue apostada en las inmediaciones del Congreso , donde se instalaron camiones hidrantes de cara a la movilización convocada para la tarde.

La protesta de este miércoles marcará el regreso de las movilizaciones sindicales tras el receso provocado por el Mundial 2026 . La convocatoria reúne a la CGT , las dos CTA , la UTEP y organizaciones de jubilados, que marcharán de manera conjunta hacia el Congreso de la Nación .

Desde la central obrera señalaron que las distintas organizaciones "salen juntas a marchar" y calificaron la convocatoria como "una acción coordinada".

La concentración comenzará a las 15 en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, desde donde los manifestantes avanzarán hasta el Palacio Legislativo.

Entre los principales reclamos figuran la defensa del sistema previsional, una recomposición de los haberes jubilatorios y el rechazo a la política económica del Gobierno de Javier Milei.

Qué calles estarán afectadas

Además de los inconvenientes registrados durante la mañana en el Puente Pueyrredón, se esperan restricciones al tránsito durante la tarde en los alrededores del Congreso y en distintos sectores del microcentro porteño.

También podrían registrarse demoras y cortes parciales en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos los puentes Saavedra y Pueyrredón, la Avenida General Paz, la Panamericana, la Ruta 197 y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

En paralelo, habrá movilizaciones en Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, organizadas por las regionales sindicales y sociales.

A través de sus redes sociales, la CGT justificó la convocatoria con un mensaje centrado en la situación de los jubilados.

"Marchamos para que una jubilación pueda garantizar una vida digna. Para que quienes trabajaron toda su vida no tengan que elegir entre comprar sus medicamentos o poner un plato de comida sobre la mesa. Para que nuestros hijos e hijas no hereden el peso del abandono ni la obligación de sostener lo que el Gobierno ignora", expresó la central.

Y concluyó: "Porque la seguridad social no es un privilegio, sino una conquista del pueblo trabajador, este miércoles nos vemos en la calle. ¡La dignidad no se negocia!".

El plan de lucha continuará durante agosto

La movilización forma parte del cronograma de protestas que la CGT, las CTA y la UTEP acordaron antes del receso por el Mundial. La próxima convocatoria será el 7 de agosto, durante la tradicional peregrinación a San Cayetano.

Posteriormente habrá una protesta el día en que el Gobierno convoque a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aunque esa fecha todavía no fue confirmada.

La cuarta movilización está prevista para la tercera semana de agosto y tendrá como destino el Ministerio de Economía en reclamo a las medidas del gobierno de Javier Milei.

Mientras tanto, la conducción de la CGT no descarta avanzar con un paro general si no obtiene respuestas a sus reclamos, aunque por el momento evitó fijar una fecha para esa medida de fuerza.

Noticia en desarrollo.-