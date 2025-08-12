El dólar oficial y los paralelos caen en la previa a la licitación del Tesoro y el dato de inflación

El tipo de cambio retrocede en los segmentos mayorista y minorista, mientras que los financieros pierden hasta un 0,4%.

El dólar mayorista y los financieros retroceden este martes en la antesala de la esperada licitación del Tesoro Nacional , que enfrenta vencimientos por $15 billones, y de la publicación del dato de inflación de julio por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) , ambos el próximo miércoles.

En el segmento mayorista, el dólar cae un 0,2% a $1.320, mientras que en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) pierde un 0,8% a $1.329,82. Por su parte, en el Banco Nación (BNA) retrocede $5 hasta los $1.330. Así, el dólar tarjeta o turista , y el dólar ahorro (o solidario) , equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.729.

Por el lado de los paralelos, el dólar MEP baja 0,1% a $1.323,86, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace 0,4% a $1.323,61. Asimismo, el dólar blue baja $5 a a $1.330, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operancon mayoría de bajas. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.351 y que en diciembre llegará hasta los $1.505,5.

En la jornada de ayer las tasas de caución continuaron altas, por encima del 40%, aunque fuentes de mercado esperan que, tras el vencimiento de la Lecap S15G5 de esta semana, las entidades financieras recuperen liquidez y retorno a niveles cercanos al 30%.

Este martes, las tasas de caución operan entre el 43,7% y el 47,7%, mientras que los bonos en pesos ajustados por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) se recuperan hasta un 4%.

Al respecto, el economista jefe del Grupo SBS, Juan Manuel Franco, explicó que las últimas ruedas "siguieron marcadas por la presión al alza en las tasas cortas en pesos", como consecuencia del incremento en los requerimientos de encajes bancarios en agosto que redujo la liquidez del sistema.

Franco indicó que el Tesoro anunció "una licitación en la que los títulos tasa fija más cortos tienen límite de emisión, con el objetivo creemos de no tener que convalidar una tasa tan alta como en licitaciones anteriores, aunque seguramente persista en terreno real positivo".

A su vez, remarcó que el mercado no solo estará atento a la tasa, sino al rollover, para observar cuánto se modifican las condiciones de liquidez, que tendrá consecuencia sobre tasas y también sobre el dólar, que "en las últimas ruedas tuvo presión bajista precisamente por la suba de tasas".

Por otra parte, estas tasas elevadas facilitan un escenario con una mayor oferta de divisas, según analistas, y permiten el descenso en el tipo de cambio, mientras siguen vigentes apuestas por el carry, a más de dos meses de las elecciones legislativas de octubre.