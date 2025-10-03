El actor de Grey´s Anatomy Eric Dane conmueve al mostrarse en silla de ruedas tras su diagnóstico de ELA

Después de hacer público su diagnóstico de ELA, el actor de Grey´s Anatomy hizo una aparición pública en la que no ocultó sus dificultades para caminar y para hablar.

Durante más de una década, Eric Dane fue sinónimo de carisma televisivo gracias a su papel como el Dr. Mark Sloan, alias “McSteamy”, en Grey’s Anatomy . Su imagen se consolidó también en la serie Euphoria , donde mostró otra faceta de su carrera. Sin embargo, lejos de los sets y los reflectores, el actor atraviesa un momento complejo que conmovió a sus seguidores en todo el mundo: recientemente fue visto en silla de ruedas tras ser diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) .

Dane, de 52 años, había revelado en abril pasado que atravesaba esta enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad y la fuerza muscular. Desde entonces, su estado de salud se volvió un tema de gran preocupación para fanáticos y colegas. En su última aparición pública, se lo notó con dificultades para hablar y desplazándose en un dispositivo eléctrico . Con voz rasposa, apenas pudo responder a la prensa: “Mantén la fe, hombre”.

El impacto fue inmediato: redes sociales, foros de fanáticos y hasta sus compañeros de elenco en Grey’s Anatomy expresaron mensajes de apoyo .

La esclerosis lateral amiotrófica es conocida popularmente como la enfermedad de Lou Gehrig, en referencia al legendario beisbolista estadounidense que la padeció en la década de 1930. Se trata de un trastorno que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal , responsables de enviar señales a los músculos. Con el tiempo, esa conexión se interrumpe, lo que provoca pérdida de fuerza, parálisis progresiva y complicaciones en funciones básicas como la deglución y la respiración.

En los últimos años, la ELA ha ganado mayor visibilidad gracias a figuras públicas que la han enfrentado, como el físico Stephen Hawking. Sin embargo, los especialistas recuerdan que el pronóstico sigue siendo incierto: no existe un tratamiento que detenga la enfermedad, aunque algunos fármacos y terapias logran ralentizar su avance. La comunidad científica trabaja contra reloj, pero la investigación requiere de recursos y continuidad.

Eric Dane- Grey's Anatomy

Eric Dane y su personaje en Grey´s Anatomy

Para millones de televidentes, Eric Dane siempre será el Dr. Mark Sloan, el atractivo cirujano plástico que debutó en la segunda temporada de Grey’s Anatomy y rápidamente se ganó el apodo de McSteamy. Su primera aparición fue explosiva: llegó al hospital de Seattle como amigo —y también rival— del Dr. Derek Shepherd (Patrick Dempsey), con quien compartía una historia complicada tras haber tenido un romance con su esposa Addison Montgomery (Kate Walsh).

Con el correr de los episodios, Sloan pasó de ser un personaje secundario a uno de los pilares del elenco. Su encanto, su costado seductor y su habilidad quirúrgica lo convirtieron en uno de los favoritos del público, pero también mostró una faceta vulnerable. Su relación con Lexie Grey (Chyler Leigh), la media hermana de Meredith, fue una de las tramas más emotivas de la serie, marcada por altibajos, drama y un vínculo que terminó de manera trágica.