José Luis Espert reconoció haber recibido u$s200.000 de empresas vinculadas a Fred Machado, pero no bajará su candidatura







El diputado libertario explicó que la transferencia, confirmada por documentos del Bank of America, fue debidamente registrada en su momento.

Luego de que se conocieran documentos oficiales del Bank of America que dan cuenta de una transferencia por u$s200.000 proveniente de empresas de Fred Machado, el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, reconoció haber recibido el dinero, aunque, en su defensa, argumentó que el giro fue declarado en su momento. Durante el día circularon versiones que indicaban una baja de su candidatura, finalmente continuará en carrera para octubre.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El candidato libertario grabó y publicó en redes sociales un video, que contó con la supervisión de Casa Rosada, en el que admitió la información que consta en los registros de la causa judicial que se lleva adelante en Texas, EEUU, en los que se da cuenta del envío de dinero desde compañías afines al empresario argentino acusado por narcotráfico a manos del economista.

El diputado afirmó que se trata de "asuntos de la actividad privada" y que "no se trató de un pago del señor Machado sino de una empresa que solicitaba mis servicios profesionales", aunque, también reconoció que la firma está "vinculada a Machado". La firma, de la cual no hizo mención, conforma el entramado societario del acusado por EEUU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329&partner=&hide_thread=false Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

La publicación del video tiene lugar apenas horas después de que se conocieran públicamente los registros bancarios de la entidad financiera más grande de Estados Unidos que confirman el giro de dinero a manos de Espert desde un entramado societario vinculado a Machado, acusado por la Justicia de EEUU por narcotráfico y lavado de dinero en Texas.

La documentación consta como evidencia en el juicio celebrado en 2023 en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia del empresario argentino, quien se encuentra detenido en Río Negro a la espera de que la Corte Suprema resuelva el pedido de extradición solicitado por EEUU. "La información contable la aporta el Bank of America, que está dentro de la causa radicada en los Estados Unidos. No es una contabilidad paralela, y menciona a José Luis Espert. No habla del partido, habla del diputado y de un movimiento por u$s200.000 directo desde una empresa de Fred Machado", contó esta noche el periodista Andrés Lerner, en el programa Minuto Uno que se emite por C5N. Noticia en desarrollo.-

José Luis Espert, en el centro de la tormenta. Mariano Fuchila

Temas José Luis Espert