Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 3 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta este viernes 3 de octubre , según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 1,8%.

El informal venía de subir en dos jornadas consecutivas. La merma de esta última rueda se dio en sintonía con una merma en los financieros y una desaceleración en la escalada del tipo de cambio mayorista.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.424,50.

El dólar MEP opera a $1.503,28 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,5%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) cotiza a $1.552,61 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 3 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 3 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,89, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 3 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.717, según Binance.