En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta este viernes 3 de octubre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 1,8%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 3 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar oficial se mantuvo estable, mientras bajaron los paralelos; ADRs y bonos rebotaron
-
El dólar blue cayó, en sintonía con los financieros, y la brecha con el oficial bajó a mínimos de dos semanas
El informal venía de subir en dos jornadas consecutivas. La merma de esta última rueda se dio en sintonía con una merma en los financieros y una desaceleración en la escalada del tipo de cambio mayorista.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 3 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.424,50.
Valor del MEP hoy, viernes 3 de octubre
El dólar MEP opera a $1.503,28 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,5%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 3 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,61 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 3 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 3 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,89, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 3 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.717, según Binance.
- Temas
- Dólar Blue
- Dólar
Dejá tu comentario