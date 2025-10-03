SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

3 de octubre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 3 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones dolar blue
Depositphotos

En medio de la tensión cambiaria, el dólar blue cotiza a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta este viernes 3 de octubre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 1,8%.

El informal venía de subir en dos jornadas consecutivas. La merma de esta última rueda se dio en sintonía con una merma en los financieros y una desaceleración en la escalada del tipo de cambio mayorista.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 3 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.424,50.

Valor del MEP hoy, viernes 3 de octubre

El dólar MEP opera a $1.503,28 y la brecha con el dólar oficial queda en el 5,5%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 3 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,61 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 3 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 3 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.548,89, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 3 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s119.717, según Binance.

