El dólar rebotó tras cuatro ruedas en baja y anotó su mayor suba de septiembre: qué espera el mercado

El mayorista avanzó $7 hasta $1.513,50, aunque se mantiene más de 25% por debajo del techo de la banda. Los futuros también subieron, mientras el mercado contrasta sus expectativas con las proyecciones cambiarias del Presupuesto 2027.

El dólar mayorista rebotó el miércoles después de cuatro jornadas consecutivas en baja y anotó su mayor avance en lo que va de septiembre, aunque continúa operando con escasa volatilidad y a más de 25% del techo de la banda cambiaria.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio avanzó $7, o 0,5%, hasta $1.513,50 para la venta. De esta manera, interrumpió una racha de cuatro ruedas consecutivas en descenso y quedó a 25,6% del límite superior de la banda, que durante la jornada se ubicó en $1.900,87.

La suba se produjo en una rueda en la que se redujo sensiblemente la oferta de divisas. En el mercado de contado se negociaron u$s539 millones, unos u$s300 millones menos que durante la jornada anterior.

En lo que va de septiembre, sin embargo, el movimiento del dólar sigue siendo acotado: acumula un avance de apenas $5, equivalente al 0,3%. Desde el comienzo de 2026, en tanto, registra una suba de $58,50, o 4%.

A nivel minorista, el dólar avanzó hasta $1.535 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el promedio de las entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.531,56.

Entre los dólares paralelos, el blue se mantuvo sin cambios en $1.560 para la venta. Por su parte, el dólar MEP cerró en $1.535,56 y el contado con liquidación (CCL) finalizó en $1.595,32.

Los contratos de dólar futuro también operaron al alza. Las posiciones registraron incrementos de entre 0,1% y 0,4%, mientras que el contrato con vencimiento a fines de septiembre avanzó hasta $1.523.

La dinámica cambiaria continúa caracterizada por una baja volatilidad. El economista Gustavo Ber explicó que “el dólar mayorista continúa transitando una etapa caracterizada por la muy baja volatilidad, y así es que sigue encapsulado entre los $1.500 y $1.510 desde que finalmente superó dicha ‘barrera psicológica’”.

A cuánto cotiza el dólar este jueves 17 de septiembre

El BCRA desacelera la compra de dólares

La estabilidad del tipo de cambio se produce en paralelo a una desaceleración de las compras de divisas por parte del Banco Central.

El organismo acumula adquisiciones por más de u$s14.000 millones durante 2026. Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que ese monto se encuentra “casi un 50% por encima de la meta autoimpuesta de u$s10.000 millones anuales” y representa el segundo mejor registro para esta altura del año desde 2003, solo por detrás de 2024.

Sin embargo, el ritmo de acumulación perdió fuerza durante las últimas jornadas, en un contexto de menor oferta estacional del sector agropecuario. Hacia adelante, el mercado sigue de cerca hasta qué punto los dólares provenientes de las exportaciones de energía y minería y de las colocaciones de deuda privada y provincial podrán compensar esa menor disponibilidad de divisas.

Desde Puente señalaron que “la menor oferta estacional de divisas está haciendo más visible la tensión entre acumular reservas y sostener el tipo de cambio”, mientras que una mayor liquidez en pesos permitió reducir la volatilidad de las tasas de corto plazo.

Dólar: qué proyecta el Presupuesto 2027

A las expectativas del mercado se sumaron esta semana las nuevas referencias cambiarias incorporadas por el Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2027. El escenario oficial contempla un dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,60 para diciembre de 2027. Para el promedio del próximo año, el Ministerio de Economía calculó un tipo de cambio de $1.728.

La estimación para el cierre de este año se encuentra prácticamente alineada con los precios que actualmente muestra el mercado de futuros, que ubica al dólar mayorista alrededor de los $1.600 para diciembre.

Para 2027, pasar de los $1.600 contemplados para diciembre de este año a $1.847,60 hacia fines del próximo implicaría un avance nominal de aproximadamente 15,5%.

El movimiento previsto para el tipo de cambio quedaría así por debajo de la inflación proyectada por el propio Gobierno. El Presupuesto estima una variación interanual de los precios del 29% para diciembre de 2026 y del 18% para diciembre de 2027, junto con un crecimiento de la economía del 4% durante el próximo año.

Hasta dónde puede subir el dólar dentro de la banda

En paralelo, el último dato de inflación terminó de definir hasta dónde podrá avanzar el tipo de cambio durante octubre sin alcanzar el límite superior del esquema de bandas.

El IPC de agosto avanzó 1,66% mensual y, debido al mecanismo de actualización vigente, ese porcentaje determinará el movimiento de las bandas durante octubre. De esta manera, el techo pasará de $1.919,63 hacia fines de septiembre a $1.951,50 al cierre de octubre.

Con el mayorista en $1.513,50, el tipo de cambio se mantiene ampliamente por debajo de ese nivel: para alcanzar el techo previsto para fines de octubre debería subir cerca de 29%.

Las expectativas privadas también ubican al dólar lejos del límite superior. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyectó un tipo de cambio promedio de $1.530 para septiembre, $1.565 para octubre y $1.600 para noviembre, hasta alcanzar los $1.630 en diciembre.