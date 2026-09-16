Los bonos en dólares operan mixtos en Wall Street mientras que el riesgo país sigue encima de los 500 puntos + Agregar ámbito en









Los bonos abren mixtos y el riesgo país supera los 500 puntos mientras la City analiza el Presupuesto 2027, que prevé 4% de PBI, 18% de inflación y dólar a $1.847,6.

Los bonos en dólares abren mixtos en Wall Street.

Los bonos en dólares abren mixtos en Wall Street mientras que el riesgo país sigue encima de los 500 puntos, mientras el mercado analiza el Presupuesto 2027. Entre los supuestos macroeconómicos, el Gobierno incluye un crecimiento del PBI de 4% en 2027, una inflación de 18%, un tipo de cambio a $1.847,6 a fin de año y un saldo comercial de bienes y servicios de u$s15.560 millones.

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"En términos generales, si bien los supuestos son más optimistas que los del consenso de la encuesta de expectativas del BCRA, que contempla un crecimiento del PBI de 3% y una inflación de 20,5%, lucen razonables, aunque un crecimiento del PBI de 4% en un año electoral resulta ambicioso. Esperamos un crecimiento del PBI de 2,5% en 2027 y una inflación de 21,9%", explicaron desde Max Capital.

Según medios locales, el debate de la reforma política, que incluye la eliminación de las PASO, presentó un avance limitado durante la reunión de comisión del martes y quedó para ser retomado la próxima semana o la siguiente. El Gobierno todavía no cuenta con los apoyos suficientes para eliminar las PASO, mientras que los legisladores aliados continúan impulsando el debate del proyecto de Ficha Limpia. El Gobierno buscará aprobar la eliminación de las PASO antes de fin de año.

Noticia en desarrollo.-