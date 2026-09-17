Vouchers Educativos de septiembre: fecha de cobro confirmada por ANSES y cambios en el pago

La entidad detalló cuándo se acreditan los fondos y cómo consultar el beneficio, así como también los requisitos para obtenerlos.

Los Vouchers Educativos de septiembre se acreditarán desde el 16 de septiembre para determinados beneficiarios y el 17 para el esquema general.

La Secretaría de Educación confirmó la fecha de pago correspondiente a los Vouchers Educativos de septiembre de 2026 , una asistencia destinada a familias que cumplen con las condiciones establecidas por el programa. La acreditación se realizará durante la tercera semana del mes y alcanzará a quienes fueron adjudicados para el ciclo lectivo vigente.

El esquema contempla una diferencia según el medio de cobro utilizado . Mientras las cuentas bancarias tradicionales recibirán el depósito en la fecha general, determinados titulares que utilizan billeteras virtuales habilitadas podrán disponer del dinero con anticipación.

El pago general de los Vouchers Educativos está previsto para el jueves 17 de septiembre de 2026 . En esa fecha se realizará la acreditación correspondiente a los beneficiarios que perciben el dinero mediante las cuentas bancarias contempladas por el sistema.

Quienes reciben la prestación a través de billeteras virtuales habilitadas podrán acceder al dinero desde el miércoles 16 de septiembre , es decir, con un adelanto operativo de 24 horas respecto del calendario general.

El desembolso corresponde a las familias que fueron adjudicadas durante la convocatoria del ciclo lectivo 2026 . La inscripción anual ya finalizó, por lo que el pago de septiembre no implica una nueva apertura del programa ni una instancia adicional para solicitar el beneficio.

Billeteras virtuales y cobro anticipado: quiénes reciben los fondos con 24 horas de adelanto

El cronograma contempla un esquema diferenciado para los titulares que eligieron una cuenta virtual homologada como medio de percepción. En esos casos, la disponibilidad de los fondos puede producirse desde el 16 de septiembre.

Entre las plataformas utilizadas para este tipo de acreditaciones se encuentra Mercado Pago, siempre que la cuenta se encuentre habilitada dentro del esquema correspondiente. El adelanto responde al mecanismo operativo de las transferencias y no representa un monto adicional sobre el beneficio.

El programa está destinado a hogares con hijos de hasta 18 años que concurren a instituciones de educación privada incluidas en las condiciones establecidas. Los establecimientos deben contar con un determinado nivel de subsidio estatal, mientras que las familias deben cumplir los requisitos socioeconómicos fijados para acceder a la asistencia.

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Cómo consultar la acreditación y el monto asignado desde Mi ANSES

Los beneficiarios pueden verificar la información relacionada con el pago a través de Mi ANSES, utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma es posible consultar la información disponible sobre los cobros asociados al titular.

Otra alternativa consiste en ingresar al sitio oficial del programa Vouchers Educativos, donde se encuentra la información vinculada con la prestación y sus condiciones. La consulta permite comprobar si el beneficio fue asignado y conocer los datos correspondientes a la liquidación.

Además, durante 2026 se introdujeron cambios en los controles escolares. La Resolución 505/2026 estableció de manera temporal modificaciones vinculadas con las certificaciones institucionales y suspendió determinadas causales de baja relacionadas con la mora en el pago de cuotas escolares, con vigencia limitada al ciclo lectivo 2026.