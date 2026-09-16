Recompensas millonarias: cuáles son las empresas que más dividendos reparten entre sus accionistas

Los dividendos de empresas globales alcanzaron u$s757.800 millones entre abril y junio, con un crecimiento subyacente del 7,3% interanual.

Los dividendos de empresas globales alcanzaron u$s757.800 millones entre abril y junio, con un crecimiento subyacente del 7,3% interanual.

Las empresas de todo el mundo mantuvieron el ritmo de distribución de dividendos durante el segundo trimestre de 2026 , en un contexto en el que los sólidos resultados corporativos permitieron sostener los pagos a los accionistas.

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Según el último Índice Global de Dividendos y Recompras de Janus Henderson, los dividendos globales alcanzaron u$s757.800 millones entre abril y junio , con un crecimiento subyacente del 7,3% interanual.

El incremento se produjo a pesar de un escenario desigual entre regiones y sectores. De acuerdo con el relevamiento, todas las regiones incluidas en el índice registraron una evolución positiva de los dividendos, aunque el crecimiento nominal fue de 3,2% debido principalmente a diferencias en el calendario de pagos.

El sector financiero volvió a ocupar un lugar central en la distribución de ingresos a los inversores. Los bancos fueron la principal fuente de dividendos a nivel mundial, con pagos por u$s239.700 millones , un 8,1% más sobre una base subyacente.

La recuperación de los dividendos bancarios se produce después de varios años en los que las entidades reconstruyeron sus niveles de capital y distribución.

Al mismo tiempo, muchas compañías financieras comenzaron a complementar los pagos tradicionales con recompras de acciones, una herramienta que permite devolver excedentes de capital sin establecer un compromiso permanente de mayores dividendos.

Las empresas que más dividendos reparten.

Las empresas tecnológicas aumentaron sus pagos

Las compañías tecnológicas también mostraron una fuerte expansión de sus distribuciones. Durante el trimestre, el sector elevó sus dividendos 23,5%, hasta alcanzar u$s70.500 millones.

El crecimiento se produjo mientras las grandes empresas tecnológicas incrementaron sus inversiones en infraestructura para inteligencia artificial, incluidos centros de datos y capacidad informática. La elevada generación de flujo de caja permitió, al menos durante el período analizado, combinar esos desembolsos con mayores retornos para los accionistas.

Europa, excluido el Reino Unido, fue la región con mayor volumen de dividendos distribuidos, con u$s242.300 millones, aunque el crecimiento fue más moderado, del 3,2%. El Reino Unido, en tanto, registró pagos por u$s39.500 millones, un 14,6% más interanual, impulsado principalmente por los bancos.

Brasil lideró los dividendos en América Latina

En América Latina, las empresas distribuyeron aproximadamente US$11.500 millones en dividendos durante el segundo trimestre, un 1,7% más interanual sobre una base subyacente.

Brasil fue el principal motor regional, con pagos por unos u$s4.400 millones, un crecimiento del 12,8%. Entre las compañías que impulsaron el avance se destacó JBS NV, que elevó su dividendo por acción de u$s0,35 a u$s1.

México fue el segundo mayor pagador de la región, con u$s3.400 millones, aunque registró una caída subyacente del 0,8%. Chile distribuyó unos u$s1.100 millones, mientras que Colombia repartió aproximadamente u$s300 millones.

Para lo que resta de 2026, Janus Henderson proyecta que los dividendos globales crecerán entre 5% y 6%. La firma advierte que, aunque las ganancias corporativas continúan respaldando los pagos, la capacidad de aumentar los dividendos dependerá cada vez más de las condiciones particulares de cada sector y de cuánto capital necesiten las empresas para financiar sus inversiones.