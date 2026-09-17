Arranca una nueva edición del Gran Premio Argentino Histórico

La competencia de regularidad organizada por el ACA se pondrá en marcha este viernes y recorrerá distintas provincias con autos clásicos, pilotos y equipos de todo el país.

El XXIII Gran Premio Argentino Histórico (GPAH) tendrá su largada este viernes 18 de septiembre a las 20 horas, en una nueva edición de la competencia de regularidad más relevante del país, organizada por el Automóvil Club Argentino (ACA) .

La prueba se desarrollará hasta el 25 de septiembre y reunirá a tripulaciones a bordo de vehículos clásicos e históricos , que recorrerán diferentes rutas a lo largo de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan .

La salida oficial se realizará desde la sede central del ACA , aunque previamente, desde las 13 horas, los autos estarán exhibidos para el público en el parque cerrado ubicado sobre Mariscal Castilla, entre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta.

El itinerario de esta edición estará dividido en los tramos Luján–Alta Gracia, Alta Gracia–Catamarca, Catamarca–San Juan y San Juan–Córdoba , además de la largada simbólica en la Ciudad de Buenos Aires.

Entre las novedades, se destaca la continuidad de la categoría “Contemporáneos” , que permite la participación de vehículos fabricados desde 1985 en adelante, ampliando así el abanico de modelos presentes en la competencia.

El Gran Premio forma parte del calendario nacional de regularidad y también integra el campeonato CODASUR de regularidad histórica, consolidando su relevancia a nivel regional. A esto se suma su perfil solidario, ya que durante cada etapa se realiza una recolección de alimentos no perecederos para Cáritas Argentina.

El Gran Premio forma parte del calendario nacional de regularidad y también integra el campeonato CODASUR de regularidad histórica, consolidando su relevancia a nivel regional.

La prueba se consolida como un verdadero museo itinerante, con impacto en cada una de las localidades que atraviesa, tanto desde el punto de vista turístico como comercial. En total, cerca de 400 personas entre pilotos, navegantes, asistencia y organización forman parte del evento.

Uno de los momentos destacados será la presencia del piloto polaco Sobiesaw Zasada, de 96 años, quien participará como invitado especial. Su regreso tiene un valor simbólico: en 1967 ganó el Gran Premio Internacional de Turismo en Argentina al volante de un Porsche 911 T, en una competencia que reunió a cientos de participantes y quedó en la historia del automovilismo nacional.