Las reservas del BCRA aumentaron por primera vez en siete ruedas y volvieron a los u$s50.000 millones

El stock bruto aumentó u$s47 millones y volvió a ubicarse en torno a los u$s50.000 millones, pese al impacto negativo del oro y del dólar global. En paralelo, el mayorista anotó su mayor suba de septiembre, mientras las compras oficiales siguieron en niveles bajos.

Las reservas del BCRA volvieron a los u$s50.000 millones, a pesar del ritmo deprimido de compras y el viento en contra del oro.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central (BCRA) subieron este miércoles 16 de septiembre por primera vez en siete ruedas y cerraron exactamente en u$s50.000 millones . En la jornada, el stock aumentó u$s47 millones , luego de la caída de u$s458 millones registrada en la jornada previa, cuando había perforado esa barrera por primera vez en el mes.

La mejora se produjo en una rueda en la que la autoridad monetaria volvió a comprar dólares por séptima rueda consecutiva, aunque con un monto acotado frente al volumen operado. Así, el BCRA adquirió u$s9 millones en el mercado oficial y llevó a u$s204 millones el saldo positivo acumulado en septiembre . A su vez, las compras de 2026 alcanzaron los u$s14.253 millones.

Sin embargo, el ritmo de acumulación siguió lejos de los meses anteriores . En una jornada con u$s539 millones negociados en el mercado oficial, la participación del BCRA fue de 2% del volumen total. Además, el promedio diario de compras de septiembre bajó a u$s13 millones , por debajo de los u$s38 millones de agosto, los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.

La recuperación del stock se dio aun con factores externos que jugaron en contra de la valuación de las reservas . En este contexto, el oro retrocedió 0,65% y habría restado cerca de u$s50 millones al valor contable de las tenencias del BCRA . Al mismo tiempo, el dólar global subió 0,70%, mientras que el euro cayó 0,70%, la libra bajó 0,75% y el yen perdió 0,81% frente a la divisa estadounidense. En cambio, el yuan se apreció 0,07%.

La dinámica se mantiene en un punto sensible para el esquema monetario. En los últimos meses, el BCRA logró acumular divisas, pero buena parte de los pesos emitidos para esas compras fue absorbida posteriormente. Según un informe del IERAL citado por Ámbito , cerca del 80% de la emisión asociada a la compra de reservas quedó esterilizada, ya que de cada $100 emitidos para adquirir dólares solo $22 permanecieron circulando en la economía. Ese esquema ayuda a limitar el impacto monetario de las compras, aunque también deja menos liquidez disponible para el crédito.

El mayorista dejó atrás cuatro bajas

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cortó una racha de cuatro jornadas en baja y subió $7 hasta $1.513,50 para la venta. Se trató del mayor avance diario en lo que va de septiembre y dejó al tipo de cambio nuevamente por encima de los $1.510, después de varios días de retrocesos.

La rueda mostró un cambio frente al comportamiento reciente. Hasta el martes, la oferta había permitido mantener al mayorista en baja, pero este miércoles la cotización volvió a subir en una jornada con más de u$s539 millones operados en contado. En futuros, además, la operatoria alcanzó los u$s1.562 millones, según datos de mercado.

El movimiento del mayorista también quedó en línea con las referencias cambiarias incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027. El texto oficial contempla un dólar de $1.600 para diciembre de 2026 y de $1.847,60 para diciembre de 2027, mientras que el promedio previsto para el próximo año se ubica en $1.728. Para diciembre de este año, esa referencia quedó prácticamente alineada con las cotizaciones actuales de futuros, que se ubican en torno a $1.600.

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,30% hasta $1.537,56 y el contado con liquidación avanzó 0,54% hasta $1.605,29. En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.560, según datos de Ámbito. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 3,07%, mientras que el canje subió a 4,41%.

Futuros y tasas después del salto del mayorista

La suba del mayorista tuvo correlato en la curva de futuros. Los contratos cerraron con un avance promedio de 0,23%, con incrementos de 0,19% en septiembre, 0,22% en octubre, 0,25% en noviembre y 0,25% en diciembre. En los tramos de 2027, las variaciones también fueron mayormente positivas.

Aun así, las tasas implícitas de corto plazo se mantuvieron contenidas frente a los niveles de las ruedas previas. Así, septiembre quedó en 1,36% mensual, equivalente a 16,36% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,60% mensual, o 19,18% anualizado. Por lo tanto, la suba de los contratos acompañó el avance del spot, aunque sin desplazar las tasas implícitas por encima de los registros recientes.

En el mercado de pesos, las tasas volvieron a subir. La TAMAR pasó de 23,53% a 23,63%, mientras que la BADLAR avanzó de 22,13% a 22,56%. Ese movimiento mostró una recomposición de rendimientos en una rueda en la que el mayorista registró su mayor suba del mes y los dólares financieros también cerraron en alza.

Así, la jornada combinó una mejora puntual de reservas con un mercado cambiario más firme. El BCRA volvió a comprar y el stock bruto regresó a u$s50.000 millones, pero el ritmo de acumulación siguió bajo, el oro restó por valuación y el mayorista dejó atrás cuatro ruedas de baja con el mayor avance diario de septiembre.