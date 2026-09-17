Un barrio argentino fue elegido entre los más "cool" del mundo: cuál es y qué lo hace especial

Una prestigiosa publicación inglesa incluyó a una zona de Buenos Aires en su ranking global y destacó su transformación, gastronomía y vida cultural.

Una zona de la Ciudad de Buenos Aires consiguió un lugar entre los barrios “más cool” del mundo en una nueva selección elaborada por la edición global de Time Out . La publicación inglesa puso el foco en distintos destinos urbanos y valoró especialmente aquellos que combinan identidad local, nuevas propuestas y una creciente vida cultural .

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El reconocimiento fue para “Chacagiales”, el nombre que comenzó a utilizarse para identificar la unión entre Chacarita y Colegiales , que alcanzó el puesto número 22 del ranking internacional . La elección estuvo impulsada por el crecimiento de su oferta gastronómica, cultural y comercial durante los últimos años.

“La llegada de cafés de especialidad, bares de vinos, tiendas de diseño independiente y espacios culturales no borró la esencia barrial de la zona: hoy Chacagiales combina la vida de siempre con propuestas nuevas, en calles arboladas y con plazas cerca para hacer una pausa”, señaló la edición local de Time Out.

Cafés de especialidad, restaurantes y bares de vino impulsaron la transformación del corredor porteño.

Aunque Chacagiales no existe oficialmente como barrio de la Ciudad de Buenos Aires , el término comenzó a utilizarse para identificar el área en la que se mezclan Chacarita y Colegiales. Para Time Out, los límites administrativos quedaron desplazados por una transformación urbana que convirtió al sector en uno de los polos creativos y gastronómicos en crecimiento de la Ciudad .

“Entre Chacarita y Colegiales ha surgido un nuevo nombre: Chacagiales ”, indicó la publicación, que además remarcó que “los mapas de la ciudad trazan un límite, pero las calles cuentan una historia diferente”.

La zona combina la identidad tradicional de Chacarita y Colegiales con una creciente oferta gastronómica y cultural.

Según la revista, durante el último año nuevas aperturas terminaron de consolidar el atractivo de la zona. La combinación de calles arboladas, espacios verdes, restaurantes, bares de vino, propuestas culturales y comercios independientes atrae tanto a vecinos históricos como a jóvenes y visitantes.

Time Out también destacó una característica que diferencia al sector de otros polos gastronómicos porteños: una dinámica más pausada y vinculada con la vida de barrio, pese al crecimiento de su oferta comercial y cultural.

¿Qué lugares recomienda visitar Time Out en Chacagiales?

La publicación diseñó incluso un “día perfecto” para recorrer Chacagiales. El itinerario comienza con un café en Hobby y continúa por el Mercado de las Pulgas, uno de los puntos tradicionales de la zona para buscar antigüedades, muebles y objetos vintage.

El Mercado de las Pulgas aparece entre los lugares recomendados para recorrer la zona.

Luego recomienda una parada en Plaza Mafalda o en el Parque Ferroviario Colegiales, antes de almorzar en la terraza de Kanka. Para la tarde, la propuesta incluye recorrer comercios y espacios creativos como C Art Media, Granada Almacén Orgánico y Mixtos.

La jornada sugerida termina con una cena y tragos en algunos de los establecimientos que forman parte de la renovación gastronómica del área, entre ellos Bochinche, Smak Bistró y Abreboca.

¿Cuáles son los diez barrios más cool del mundo?

El top 10 del ranking global de Time Out quedó conformado de la siguiente manera:

Jongno 3-ga, Seúl L’Ocean District, Rabat Neos Kosmos, Atenas Chinatown, Los Ángeles Govanhill, Glasgow Kitakagaya, Osaka Chapinero Alto, Bogotá Koenji, Tokio Downtown, St. Catharines Esquilino, Roma

Por su parte, Chacagiales ocupó el puesto 22, con lo que Buenos Aires consiguió un lugar dentro de la selección internacional de la publicación.