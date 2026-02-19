La familia del Indio Solari confirmó la internación del músico pero negó que haya sufrido un ACV + Seguir en









A través de sus redes sociales el entorno del músico desmintió los rumores detrás del motivo de la internación y dio detalles de su salud.

Qué se sabe sobre la salud del Indio.

A través de sus redes sociales el entorno de Carlos "Indio" Solari desmintió los rumores de que el músico hubiese padecido un ACV, aunque sí confirmaron que se encuentra internado.

"Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable", indicaron desde la cuenta oficial del Indio.

En otro mensaje agradecieron por la preocupación de los fans y lamentaron el susto generado innecesariamente. "Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado".

El Indio Solari y un posible ACV: la noticia que preocupó a todos A través de sus redes sociales el periodista Ángel de Brito anunció la noticia de que el querido músico había sufrido un ACV y se encontraba internado en un sanatorio porteño. Rápidamente la noticia fue replicada en otros medios hasta que Virginia, la esposa del Indio, se encargó de aclarar la situación.

En dialogo con el periodista Ariel Lijalad, la esposa del Indio reveló que el músico se encuentra internado realizándose un chequeo a raíz de los problemas de salud que atraviesa desde hace varios años. El ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota padece la enfermedad de Parkinson, condición que comunicó públicamente en 2016 y que lo llevó a retirarse de los escenarios tras su último show en 2017.