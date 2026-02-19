Los jubilados y pensionados de ANSES que cobrarán un bono especial en marzo + Seguir en









El organismo previsional dio a conocer un monto especial, a cobrar durante el mes de marzo, para un grupo de jubilados y pensionados.

El Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos correspondiente a marzo y anunció una nueva actualización de los haberes previsionales. La medida busca atenuar el impacto de la inflación mediante un incremento mensual calculado en función del índice inflacionario vigente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, el organismo ratificó la continuidad de los refuerzos económicos destinados a los sectores más vulnerables del sistema. En ese marco, las jubiladas y los jubilados que perciben el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000, con el objetivo de reforzar sus ingresos mensuales.

jubilados anses.jpg Depositphotos ANSES: en cuánto queda la jubilación minima en marzo 2026 Desde marzo de 2026, las jubilaciones y pensiones tendrán un incremento del 2,9%, conforme a la fórmula de movilidad vigente. El ajuste surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a enero, informado por el INDEC.

Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $369.495,16, mientras que el haber máximo se ubicará en $2.486.347,64. El aumento también alcanzará a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), estableciendo un nuevo piso de ingresos para el conjunto de beneficiarios del sistema.

Bono de $70.000: quién lo cobra en marzo En paralelo, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos. Con este adicional, el ingreso mínimo garantizado en marzo rondará los $439.495,16.

El refuerzo se abonará de manera completa a quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, quienes perciban montos superiores a la mínima pero inferiores al tope establecido recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese límite. Aquellos que superen los $439.495 no accederán al beneficio. En el caso de las PNC, el ingreso total con bono será de $328.649,34, mientras que la PUAM alcanzará los $365.596,53 tras la aplicación del extra.

Temas ANSES