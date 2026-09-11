El Brent volvió a superar los u$s100 por barril por la escalada en Medio Oriente y reactivó el interés inversor por las petroleras argentinas. Los analistas mantienen una mirada positiva sobre las empresas del sector.

El Brent volvió a superar los u$s100 por barril y dio impulso a las acciones de YPF y Vista.

La suba del petróleo por encima de los u$s100 por barril volvió a poner a las empresas argentina del sector, en especial a las que operan en Vaca Muerta, en el centro de atención de los operadores bursátiles. Dos en particular están en el rada financiero: YPF y Vista.

Las acciones de las petroleras argentinas operaron al alza en Nueva York, mientras Wall Street mantiene una visión mayoritariamente positiva sobre ambas compañías por su exposición a Vaca Muerta, aunque con mayor potencial de apreciación para Vista.

El Brent llegó este jueves al entorno de los u$s109 por barril, mientras que el WTI superó los u$s100 y alcanzó los u$s101,62. El movimiento respondió al temor a nuevas interrupciones en la oferta global por la escalada geopolítica en Medio Oriente, un factor que volvió a sumar prima de riesgo sobre el mercado energético.

El impacto se trasladó rápidamente a las acciones argentinas del sector. Vista Energy operaba cerca de los u$s79 en Nueva York, con una suba cercana al 6%, mientras que YPF también se movía en terreno positivo. Un día antes, la petrolera controlada por el Estado había cerrado en u$s54,61, con una mejora de 2,86%.

Los datos de Bloomberg muestran que el consenso de analistas le asigna actualmente mayor recorrido potencial a Vista que a YPF. Con el papel en u$s79,07, el precio objetivo promedio a 12 meses se ubica en u$s95,03, lo que implica un potencial de suba de 20,2%.

El nivel de recomendación también aparece como uno de los más favorables del sector. Según el relevamiento, 95,5% de los analistas que cubren Vista recomienda comprar sus acciones, mientras que 4,5% aconseja mantenerlas. No aparecen recomendaciones de venta.

Según el relevamiento, 95,5% de los analistas que cubren Vista recomienda comprar sus acciones, mientras que 4,5% aconseja mantenerlas. Vista Energy

Entre los bancos internacionales predomina una mirada positiva. Itaú BBA tiene una recomendación Outperform y un precio objetivo de u$s100; JPMorgan mantiene Overweight con un target de u$s94; BTG Pactual recomienda Buy con u$s92; Citi también tiene Buy con u$s91; HSBC fija Buy con u$s90; y UBS recomienda Buy con un objetivo de u$s80.

La tesis de inversión se apoya en la exposición directa de Vista al crecimiento de Vaca Muerta. En su último informe regional, JPMorgan sostuvo que la formación neuquina es uno de los desarrollos de shale más relevantes fuera de América del Norte y que Vista ofrece una exposición concentrada a ese crecimiento.

La sensibilidad de Vista al precio del crudo

El fuerte vínculo entre Vista y el precio internacional del petróleo es uno de los principales argumentos a favor de la acción, pero también uno de sus riesgos. J.P. Morgan identificó una eventual caída del crudo como uno de los factores que podrían obligar a revisar a la baja sus estimaciones de valor para la empresa.

La sensibilidad quedó reflejada en las propias proyecciones de la compañía. Tras los resultados del segundo trimestre, JPMorgan destacó que Vista estimó que cada variación de u$s10 por barril en el precio del petróleo durante la segunda mitad de 2026 tendría un impacto de alrededor de u$s200 millones sobre su EBITDA.

Con el Brent nuevamente por encima de u$s100, ese dato gana relevancia para el mercado. Si los precios internacionales se mantienen en niveles elevados, la mejora puede traducirse en mayores ingresos, márgenes y generación de caja para las petroleras con producción creciente de crudo.

Vista atraviesa además una etapa de expansión. La compañía proyecta inversiones por alrededor de u$s1.800 millones anuales en 2027 y 2028, con un ritmo de entre 100 y 110 pozos por año. Su objetivo es alcanzar unos 185.000 barriles equivalentes diarios en 2027, 208.000 en 2028 y acercarse a 250.000 hacia 2030.

A ese escenario se sumó una noticia positiva para la empresa. Vista anunció una estimación de 66,8 millones de barriles equivalentes de petróleo de reservas probadas correspondientes a sus participaciones en Bandurria Sur y Bajo del Toro.

YPF también mantiene una mirada positiva

La visión de Wall Street sobre YPF también es mayoritariamente favorable, aunque el recorrido esperado es menor que el de Vista. Según los datos de Bloomberg, 85% de las recomendaciones sobre la petrolera son de compra y 15% de mantener, sin recomendaciones de venta.

Con la acción en u$s56,62, el precio objetivo promedio de los analistas se ubica en u$s63,08. Ese nivel implica un potencial de apreciación de 11,4%.

La visión de Wall Street sobre YPF también es mayoritariamente favorable

J.P. Morgan está entre las entidades más optimistas sobre la compañía. El banco mantiene recomendación Overweight y un precio objetivo de u$s66 para diciembre de 2027. Citi recomienda comprar con un target de u$s60 y BTG Pactual también tiene recomendación Buy, con un objetivo de u$s58.

UBS y Goldman Sachs aparecen con una postura más cauta. UBS mantiene recomendación Neutral con un precio objetivo de u$s55, mientras que Goldman Sachs también tiene Neutral y un target de u$s55,40.

La diferencia frente a Vista es relevante. UBS recomienda comprar Vista, pero mantiene una posición neutral sobre YPF. JPMorgan, en cambio, conserva una visión alcista sobre las dos petroleras argentinas.

El efecto Vaca Muerta

El nuevo escenario internacional llega en un momento de fuerte crecimiento para la producción local. Argentina alcanzó en julio un récord de 916.200 barriles diarios de petróleo, 17,2% más que un año antes, y más de siete de cada 10 barriles ya provienen de Vaca Muerta.

Ese dato es clave para explicar por qué las acciones petroleras argentinas reaccionan con fuerza ante las subas del Brent. A mayor producción no convencional y mayor capacidad exportadora, las empresas quedan más expuestas al precio internacional del crudo.

YPF viene de concretar una emisión internacional de deuda por u$s1.200 millones, destinada a mejorar su perfil de vencimientos y financiar su plan de crecimiento. La compañía también avanza con proyectos de infraestructura, petróleo y gas natural licuado vinculados al desarrollo de Vaca Muerta.

Vista, por su parte, se mantiene como una de las compañías más puras para capturar el crecimiento del shale oil argentino. Esa diferencia explica parte de la preferencia de varios bancos por su acción, dado que su valuación depende más directamente de la expansión productiva y del precio del crudo.

Medio Oriente y la prima de riesgo

El rally del petróleo estuvo impulsado por el deterioro del escenario en Medio Oriente. El Brent y el WTI acumulan una suba superior al 30% desde los mínimos de comienzos de agosto, mientras el mercado incorpora una prima de riesgo cada vez mayor por el conflicto en la región.

El temor no se limita al estrecho de Ormuz. Los ataques y amenazas sobre otras rutas de exportación ampliaron el riesgo hacia el Mar Rojo y otras instalaciones energéticas clave.

Sin embargo, el mercado también sigue de cerca las señales de demanda. La OPEP volvió a reducir su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, ahora a 380.000 barriles diarios, en su quinta revisión consecutiva a la baja.

En el corto plazo, la evolución de las compras de China y la duración de las interrupciones en Medio Oriente serán determinantes para saber si el petróleo puede sostener los actuales niveles.

Dos acciones favorecidas, con distinto recorrido

La mejora del precio internacional del petróleo favorece tanto a YPF como a Vista, pero Wall Street distingue entre ambas. YPF conserva el respaldo de la mayoría de los analistas por su posición de liderazgo en la industria, su transformación operativa y su peso en Vaca Muerta. Vista, en cambio, aparece con mayor potencial de suba por su exposición más concentrada al shale oil y por sus metas de crecimiento productivo.

Según el consenso relevado por Bloomberg, Vista tiene un potencial de apreciación de 20,2%, frente al 11,4% estimado para YPF. En ambos casos, las recomendaciones de compra predominan y no aparecen sugerencias de venta.

La clave estará en si el Brent logra sostenerse por encima de u$s100 y si las compañías pueden convertir el ciclo de precios en mayor generación de caja, producción y exportaciones. Para las petroleras argentinas, el conflicto en Medio Oriente abre una ventana de precios más altos, pero también aumenta la volatilidad de un mercado que vuelve a depender de cada movimiento geopolítico.