El dólar oficial retrocede, pero va camino a anotar su tercera suba semanal en casi un mes

Si bien el tipo de cambio viene de caer por primera vez en cinco jornadas, se mantiene en niveles elevados. El retroceso coincidió con la publicación de la inflación de agosto.

El dólar mayorista se mantiene comodamente por encima de los $1.513, a pesar de que ayer cayó por primera vez en cinco jornadas, luego de tres aumentos consecutivos. De esta forma, la brecha con el techo de la banda cambiaria volvió a superar nuevamente el 25% .

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El tipo de cambio oficial cotiza a $1.513. Por ende, el spread con el tope superior del esquema de bandas (hoy en $1.894,3) avanza al 25,2%.

El retroceso del mayorista coincidió con la publicación de la inflación de agosto , que fue del 1,7% mensual y definirá el ritmo de actualización de las bandas cambiarias durante octubre. En consecuencia, el techo avanzará durante el próximo mes hasta cerrar cerca de $1.952.

Por su parte, el tipo de cambio minorista opera en el Banco Nación en los $1.535. El blue, en tanto, se ubicó en $1.545. Así, la brecha contra el mayorista volvió a ubicarse en torno al 2%, luego de haber perforado ese nivel en la rueda previa.

En cuanto a los financieros el MEP se vende a $1.536,39 , mientras que el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.598,02.

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

Aumentó la presión compradora

Según datos del Banco Central, las compras de dólares por parte de los argentinos aumentaron 35% mensual en julio, hasta superar los u$s3.000 millones. Al mismo tiempo, las ventas retrocedieron 13%, hasta apenas u$s608 millones. La diferencia evidencia que, pese a la relativa tranquilidad cambiaria, los particulares continúan buscando cobertura en moneda dura.

La demanda fue incluso mayor si se incorporan las operaciones realizadas mediante el dólar MEP y los consumos con tarjetas en el exterior. En ese caso, el monto total llegó a unos u$s6.000 millones durante julio.

Qué espera el mercado para el dólar

Más allá de los movimientos de corto plazo, el REM continúa mostrando una expectativa de suba gradual del tipo de cambio hacia fin de año. La mediana de las estimaciones ubica al dólar en $1.530 para septiembre, $1.565 en octubre y $1.600 en noviembre, hasta alcanzar un promedio de $1.630 en diciembre.

La proyección para diciembre fue corregida $22,20 a la baja respecto del relevamiento anterior y supone una variación interanual del 12,6%.