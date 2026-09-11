Mirtha Legrand continúa internada: qué se sabe de su salud y sobre su programa este fin de semana

La conductora de 99 años, que no registra complicaciones en su cuadro respiratorio, sigue internada en una habitación común del Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei cursando un cuadro de bronquitis y recibiendo la atención médica necesaria. En las últimas horas, su círculo más cercano sostiene que evoluciona favorablemente.

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De acuerdo al último parte difundido por el centro médico, la Chiqui "evoluciona favorablemente y sin complicaciones", por lo que no se descarta que pueda recibir el alta hospitalaria en las próximas horas para continuar con la recuperación en su hogar.

Según la periodista Mercedes Ninci, quien hacía guardia periodística en el Sanatorio Mater Dei y mantuvo una conversación con un "importantísimo médico de la institución", este le reveló una buena noticia sobre la salud de la conductora.

“Le pregunté a un importantísimo médico de la institución: ‘¿Cómo está Mirtha?’, y me dice: ‘Mirtha acá en Mater Dei está como en su casa; se va a ir cuando esté 10 puntos’. Y le pregunto: ‘¿Y cómo está Mirtha ahora?’, me respondió ‘Está 10 puntos’”, mencionó en La Mañana con Moria.

En otras declaraciones a la prensa, la hija de la conductora Marcela Tinayre pidió que "bajen la espuma y la ansiedad" con respecto a Mirtha: "Por el momento vamos a esperar", dijo a cronistas de América TV.

Desde temprano circulan versiones que indican que la Chiqui podría recibir el alta médica durante el día de hoy, pero la familia espera que la información no trascienda a la prensa. La razón es que sus allegados quieren que la conductora pueda retirarse del establecimiento en calma.

De no concretarse el alta médica, la institución difundirá un nuevo parte informando sobre su evolución.

Qué pasará con el programa de Mirtha Legrand

En paralelo a su internación, la familia y la producción de su ciclo televisivo tomaron la decisión de que su nieta Juana Viale ocupe su lugar en "Las Mesazas" durante el fin de semana, ya que las grabaciones del mismo están programadas para este viernes.

En programa del sábado Juana estará acompañada por Hernán Lacunza, economista y exministro de Economía de Argentina, la reconocida cantante Gladys La Bomba Tucumán, el periodista y escritor Osvaldo Bazán y el actor Luis Machín.

El día domingo Juana recibirá a la actriz argentina Malena Solda y al actor Alberto Ajaka. La producción también anunció la participación de Fernando Pailos, humorista, músico y actor argentino, y Tucu López, locutor y conductor.