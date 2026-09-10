El dólar ya tiene nuevo techo de la banda para octubre: ¿cuál es el tope tras el dato de inflación?

La inflación de agosto fue del 1,7% y, con ese dato, ya puede calcularse hasta qué nivel avanzará el límite superior del esquema cambiario en los próximos meses. La actualización llega mientras el dólar mayorista sigue lejos de la banda y el BCRA modera el ritmo de compras, aunque asoma una nueva fuente de dólares financieros.

El dato de inflación de agosto definió el nuevo techo de la banda cambiaria para octubre.

La inflación de agosto fue del 1,7% mensual , según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) . El dato, además de marcar la evolución de los precios durante el último mes, tiene una consecuencia directa sobre el mercado cambiario, ya que permite conocer hasta qué nivel avanzará el techo de la banda del dólar oficial durante octubre.

Desde comienzos de 2026, los límites superior e inferior del esquema cambiario se actualizan de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) , aunque con un rezago de dos meses . El ajuste no se aplica de una sola vez, sino que las bandas se deslizan todos los días hábiles a un ritmo diario que, acumulado a lo largo del mes, equivale a esa tasa de inflación. Por eso, el dato de agosto determina la velocidad a la que se moverá el techo durante cada jornada de octubre.

Hasta el 31 de diciembre de 2025, ese deslizamiento diario estaba calibrado para que el techo avanzara un 1% en el mes y el piso retrocediera un 1%. Sin embargo, desde el 1° de enero de este año ese ritmo fijo fue reemplazado por uno variable, atado al último dato de inflación disponible con dos meses de rezago. Así, en lugar de acumular siempre 1%, el techo ahora sube en el mes lo mismo que marcó el IPC dos meses antes.

De esta manera, tras deslizarse día a día durante septiembre a un ritmo equivalente al 2,1% de julio, el techo de la banda cerrará este mes en torno a $1.919,45. A partir del primer día hábil de octubre, el desplazamiento diario pasará a regirse por el IPC de agosto, del 1,7% , por lo que el límite superior avanzará progresivamente a lo largo de las ruedas hasta ubicarse cerca de $1.952,08 en la última jornada del mes. En paralelo, el piso se desliza en sentido inverso , restando cada día para acumular esa misma tasa a la baja.

Este jueves, en tanto, el dólar mayorista cerró en $1.513 , mientras que el techo vigente de la banda se ubicó en $1.892,99 . De esta forma, el spread con el límite superior del esquema volvió a superar el 25% , una distancia que se mantiene entre las más amplias de los últimos meses.

El BCRA moderó las compras y el mercado suma nuevas fuentes de dólares

La actualización del techo de la banda se produce en un contexto en el que cambió la dinámica cambiaria. Después de varios meses de fuerte acumulación, el BCRA compró u$s768 millones en agosto, el menor registro mensual del año, frente a los u$s2.162 millones de julio y los u$s2.596 millones de mayo.

Además, en septiembre acumula apenas u$s112 millones y volvió a interrumpir una racha de compras tras 27 jornadas consecutivas con saldo positivo. Aun así, las adquisiciones de 2026 alcanzan los u$s14.196 millones y las reservas brutas permanecen por encima de los u$s50.000 millones.

Mientras tanto, el dólar mayorista encuentra una resistencia más cercana en torno a los $1.500, sostenida por la liquidación del agro y las colocaciones de deuda corporativa y provincial. Según datos del vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, hasta agosto estas emisiones sumaron u$s20.200 millones, de los cuales u$s15.800 millones ya ingresaron al mercado de cambios, por lo que quedan unos u$s4.400 millones potencialmente disponibles.

Hasta dónde puede subir el dólar en los próximos meses

Más allá del techo ya definido para octubre, las proyecciones de inflación permiten estimar hasta dónde podría continuar desplazándose la banda durante los meses siguientes.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central el 4 de septiembre y elaborado a partir de las respuestas de 47 participantes, proyectó una inflación del 1,8% para septiembre, seguida por un sendero descendente hacia fin de año, con registros del 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,8% en diciembre. Para todo 2026, el consenso espera una suba acumulada de precios del 30%.

Si esas previsiones se cumplen, el techo de la banda podría escalar hasta aproximadamente $1.987 hacia fines de noviembre y acercarse a $2.021 durante diciembre. Sin embargo, esos niveles todavía no están confirmados, ya que cada actualización dependerá del dato de inflación que publique efectivamente el INDEC dos meses antes.

Las expectativas del mercado para el dólar, de todos modos, permanecen ampliamente por debajo de esos límites.

Según el REM, la mediana de los analistas ubicó al mayorista en $1.530 promedio durante septiembre, $1.565 en octubre y $1.600 en noviembre. Finalmente, para diciembre el consenso espera un dólar oficial de $1.630, lo que implicaría una variación interanual del 12,6%. Entre los participantes que integran el Top 10 del relevamiento, la previsión para fin de año es de $1.626.

De esta manera, aun cuando el techo formal de la banda podría acercarse progresivamente a los $2.000 durante los próximos meses, el mercado no espera que el dólar utilice todo ese margen. Por el contrario, las estimaciones del REM mantienen al tipo de cambio considerablemente por debajo del límite superior del esquema.

Además, de concretarse esas previsiones, el dólar oficial volvería a avanzar por debajo de la inflación durante 2026. Esa diferencia mantiene abierto el debate sobre la evolución del tipo de cambio real, en un escenario en el que el dólar continúa funcionando como una de las anclas del proceso de desinflación, mientras el Banco Central busca sostener al mismo tiempo la acumulación de reservas.