El invento de más de medio siglo que aún salva más vidas que cualquier tecnología en el mundo automotor: cuál es

En plena era de los vehículos autónomos y la asistencia inteligente, un sistema simple y obligatorio sigue siendo la principal barrera de protección dentro del habitáculo.

La seguridad en los vehículos fue evolucionando con el correr de los años

En un escenario dominado por sensores, inteligencia artificial y conducción automatizada, la mayor cantidad de vidas en el tránsito continúa siendo protegida por un desarrollo con más de seis décadas de historia : el cinturón de seguridad de tres puntos . A pesar de la evolución tecnológica, su rol permanece central e irremplazable.

Cada 8 de septiembre funciona como recordatorio para poner en valor este dispositivo, que cambió para siempre la seguridad vial. Su diseño simple, eficaz y de uso cotidiano lo convirtió en un estándar global , incluso en vehículos que incorporan los sistemas más avanzados de asistencia.

La clave de su funcionamiento está en su arquitectura: una banda que sujeta la cadera y otra que cruza el torso. Esta combinación permite distribuir las fuerzas de un impacto y mantener al ocupante en una posición controlada , reduciendo lesiones graves y evitando la expulsión del habitáculo.

Recién en 1959, la automotriz Volvo decidió incorporarlo de serie en sus vehículos y, en una decisión poco habitual para la industria, liberó la patente para que otros fabricantes pudieran adoptarlo sin restricciones , acelerando su expansión a nivel mundial.

Recién en 1959, la automotriz Volvo decidió incorporarlo de serie en sus vehículos y, en una decisión poco habitual para la industria, liberó la patente para que otros fabricantes pudieran adoptarlo sin restricciones, acelerando su expansión a nivel mundial.

“La razón por la que este sistema sigue vigente es simple: actúa como la primera barrera frente a un impacto . Los autos evolucionaron, pero la necesidad de sujetar correctamente a los ocupantes no cambió”, explica Fernando Rodríguez , Gerente de Siniestros de ATM Seguros y especialista en Derecho del Seguro.

En la Argentina, su uso no es opcional. La Ley Nacional de Tránsito establece que todos los ocupantes deben utilizar cinturón de seguridad, sin distinción de ubicación dentro del vehículo. La normativa se apoya en evidencia concreta: su uso correcto puede reducir entre un 40% y 50% la probabilidad de muerte en plazas delanteras y cerca de un 25% en las traseras.

El contexto actual de la siniestralidad refuerza su importancia. Las estadísticas muestran que los jóvenes y los varones concentran la mayor cantidad de víctimas fatales, mientras que los motociclistas representan una proporción creciente, en parte por la ausencia de un habitáculo protector.

“En una moto no existe un sistema equivalente porque tampoco hay estructura que contenga al conductor. La protección depende de otros , como el casco y la conducción preventiva”, señala Sebastián Porto, referente en seguridad vial.

Un recurso vigente en la movilidad del futuro

Aunque los vehículos actuales suman airbags, controles electrónicos y asistentes a la conducción, todas estas tecnologías funcionan como capas complementarias. Ninguna reemplaza al cinturón, que sigue siendo el primer elemento que entra en acción ante un choque.

El principio que resuelve no cambió: ante una desaceleración brusca, el cuerpo necesita ser retenido. Sin ese anclaje, incluso el sistema más avanzado pierde eficacia.

Ese es el legado de una innovación que trascendió su época. Más de 60 años después, el desafío no pasa por reinventarla, sino por algo más básico: utilizarla siempre y de manera correcta. Porque, en un entorno cada vez más automatizado, el cinturón sigue siendo un recurso esencial, vigente y decisivo.